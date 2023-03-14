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FETÖ'ye yönelik 2 operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

14.03.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri lise sınav sorularını ele geçirmesi ile jandarma ve kamu yapılanmalarına yönelik 2 operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün askeri mahrem (jandarma) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları sonucu belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Aralarında görevdeki bir astsubay ile 2 uzman çavuşun da bulunduğu şüphelilerin yakalanması amacıyla 2 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün kamu yapılanmasına yönelik düzenlenen bir diğer operasyonda ise biri görevde diğeri kamudan ihraç edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

TEM ekiplerince düzenlenen operasyonların devam ettiği ve firari şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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