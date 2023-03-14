FETÖ'ye yönelik 2 operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün askeri mahrem (jandarma) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları sonucu belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Aralarında görevdeki bir astsubay ile 2 uzman çavuşun da bulunduğu şüphelilerin yakalanması amacıyla 2 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün kamu yapılanmasına yönelik düzenlenen bir diğer operasyonda ise biri görevde diğeri kamudan ihraç edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

TEM ekiplerince düzenlenen operasyonların devam ettiği ve firari şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

