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FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Erzurum'da 13 zanlı yakalandı

18.10.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda, şüphelilerin para transferini, ATM cihazlarından kartsız işlemler ile pestil, kaşar peyniri ve kuru gıdaların arasına sarıp kargoyla yaptığı kameralara yansıdı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında, Erzurum'da da bazı adreslerde arama yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 25 bin 655 lira, 770 avro, 50 dolar ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Bu arada, soruşturma süresince yapılan tespit ve ara yakalamalarda ise 306 bin 962 lira, 15 bin 150 avro ve 4 bin dolar para hareketliliğinin olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, operasyonda, şüphelilerin para transferini, ATM cihazlarından kartsız işlemler ile pestil, kaşar peyniri ve kuru gıdaların arasına sarıp kargoyla yaptığı kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik 59 ilde eş zamanlı başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 543 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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