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FETÖ'ye yönelik Kıskaç-4 operasyonlarında 32 şüpheli yakalandı

AA AA
17.01.2024 08:48 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 10 ildeki "Kıskaç-4" operasyonlarında 32 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli irademize darbe yapmaya yeltenen FETÖ'cülerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince 10 ilde operasyon gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının gözaltına alınmamak ya da tutuklanmamak için örgüte yardım eden kişilerin adlarına ev kiraladıklarını ve bu "gaybubet evlerinde" deşifre olmamak amacıyla gruplar halinde ikamet ettiklerinin tespit edildiğini vurguladı.

Operasyonlarda 2 ev sahibi ile aranan 4 FETÖ üyesi şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonla yakalandığını anlatan Yerlikaya, örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulunan, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilenlere yönelik, Konya merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Ordu, Balıkesir, Tokat ve Afyonkarahisar olmak üzere 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Örgütün sözde 'GATA yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen, Ankara ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve Bank Asya'da hesap artırım kayıtları bulunduğu tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik Balıkesir’de gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Aydın’da gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Ayrıca 'silahlı terör örgütüne üye olma' (FETÖ) suçundan hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Bursa, Aksaray, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda toplam 5 şüpheli yakalandı."

Operasyonlarda, çok miktarda döviz, altın, Türk lirası, dijital materyal ve örgütsel doküman ile tabanca ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, terör örgütleri ve işbirlikçilerinin nefeslerini keseceklerini kaydetti.

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