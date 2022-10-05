FEV Türkiye, mobilite alanındaki tüm hizmetleri tek çatı altında birleştiriyor

İSTANBUL (AA) - FEV Türkiye, mobilite alanındaki araç geliştirme, yazılım, otonom sürüş ve elektrikli itki sistemleri gibi tüm hizmetleri tek çatı altında birleştiriyor.

FEV Türkiye açıklamasına göre, otomotivde Türkiye'nin en büyük mühendislik servis sağlayıcıları arasında yer alan şirket, teknoloji geliştiren firmalara örnek olmaya devam ediyor.

Avrupalı rakiplerine göre daha genç bir firma olmasına rağmen önemli başarılara imza atan FEV Türkiye, otomotiv endüstrisinde hibrit, elektrikli ve otonom araçlar, araç elektroniği, yazılım geliştirme, fonksiyonel güvenlik, motor, şanzıman ve araç geliştirme alanlarında hizmet veriyor.

Şirket, Söz konusu alanlarda bu teknolojilerin entegrasyonu, kalibrasyonu ve doğrulama hizmetleri sunan şirket, mobilite alanında tek çatı altında tüm hizmetleri birleştiriyor.

- "Ciromuzun yaklaşık yüzde 85'ini ihraç ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FEV Türkiye Genel Müdürü Taner Göçmez, kuruldukları 2011 yılından bu yana sahip oldukları mühendislik yetenekleri sayesinde uluslararası arenada tercih edilen, birçok konuda Türkiye'deki kabiliyetlerin geliştirilmesine öncülük eden bir firma olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Göçmez, "Elektrikli ve hibrit araç geliştirme, yazılım, akıllı ve otonom sürüş, konvansiyonel motor ve aktarma organları alanlarında ülkemizdeki en yetkin firma haline geldik." ifadesini kullandı.

Teknolojinin gideceği yönü belirleyen tarafta olduklarını, bu nedenle her zaman ilk adımları atmaları gerektiğini vurgulayan Göçmez, "Yürüttüğümüz anahtar teslim projelerle ciromuzun yaklaşık yüzde 85'ini ihraç ediyoruz. Bu, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "İyi yeteneklerin ülkemizde kalması için çalışmalar yürütüyoruz"

Taner Göçmez, geçen ay "Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde "En Fazla İstihdam Sağlayan Teknoloji Şirketleri" ödülüne layık görüldüklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"AR-GE konusunda, yerli otomotiv üreticilerinin büyümesine paralel olarak, artık daha çok genç kendini geliştirmek istiyor. Şirket kültürümüzün temel taşları olan uzmanlık, yardımlaşma ve eğitimi destekleyici faaliyetlerimizle sektöre birçok kalifiye mühendis de yetiştiriyoruz. İyi yeteneklerin ülkemizde kalarak faydalı olacağı şekilde yönlendirilmesi konusuna çok önem veriyoruz. Mühendislere iyi bir iş-yaşam dengesi, insan odaklı, başarılarını ve gelişimlerini destekleyen ve tüm potansiyellerini ortaya koyabilecekleri inovatif ve özgür bir çalışma ortamı sağlıyoruz."

- "Uzman kadro sayımız 470'i aştı"

FEV Türkiye Genel Müdürü Göçmez, yurt dışına birçok farklı sebeple göç yaşandığını, özellikle beyaz yakalı çalışanların terfi alarak değil, unvanları daha düşmesine rağmen gittiğini belirterek, "Mühendislerin bizi tercih etmesinde önemli etken; büyüyen rekabetçi bir firma olmamız ve bu sayede kişisel kariyerlerini sürekli geliştirme imkanı bulmaları. Maddi konuda insanların alım gücünü artıracak şekilde şartlarımızı her zaman iyileştirerek, manevi açıdan ise otonomi, kompeksite, emek-ödül ilişki dengesini kurarak şirket bağlılığını artırıyoruz. Sonuç olarak, yurt dışındaki şirketlere mühendis kaybetmeyecek şartları oluşturmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Göçmez, her zaman bir adım ötesine gitmeye çalıştıkları bir kurumsal prensipleri bulunduğunu aktararak, 470'ten fazla uzman kadrosuna ulaştıkları bu süreçte, sürekli iyileştirmelerle çalışma ortamını ve teknoloji kabiliyetlerini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Halihazırda farklı lokasyonlarda 7 ofisleri bulunduğunu, personelin istediği yerde çalışabildiğini belirten Göçmez, özellikle salgın sürecindeki deneyimlerinin bu uygulamaların fark oluşturduğunu gösterdiğini bildirdi.

Göçmez, "Ayrıca, şirket kültürümüzün temellerinden olan insan odaklılık, inovatif ve sosyal sorumlu olmak da sürekli gelişim açısından önem teşkil ediyor. Dünyanın en prestijli insan kaynakları organizasyonlarından Great Place to Work Enstitüsü'nün açıkladığı '2022 Türkiye'nin En İyi İşverenleri' listesinde yer almamız bir diğer somut örnektir." ifadelerini kullandı.

