Fevzi Çakmak Caddesi trafiğe kapatıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, yol ve kaldırım çalışmalarının daha sağlıklı ve hızlı yürütülmesi için Fevzi Çakmak Caddesi’nin 10 gün boyunca araç trafiğine kapalı kalacağını duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “İpekyolu ilçemizde yapılan yol ve kaldırım çalışmalarının daha sağlıklı ve hızlı yürütülmesi için Şerefiye Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi (Kültür Sarayı Kavşağı ile Soydan Kavşağı arası) 14-24 Ekim 2020 tarihleri arasında 10 gün boyunca araç trafiğine kapalı kalacaktır. Cadde trafiğe kapalı kaldığı süre içerisinde başta toplu taşıma araçları olmak üzere sürücülerimiz için alternatif güzergahlar belirlenmiştir. Bu bağlamda sürücülerimiz, Milli Egemenlik Caddesi üzerinden Eski Vali Konağı Sokak güzergahını kullanarak Maraş Caddesi’ne geçiş yapabileceklerdir. Maraş Caddesi’nden Soydan Kavşağı yönüne gelen araçlar ise Cumhuriyet Caddesi Beşyol güzergahını kullanabilecekler” denildi.

