YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Fevzibey mezrasında su sevinci

Fevzibey mezrasında su sevinci

VAN HABERLERİ  | 22.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) yıllardır su sorunu yaşayan Gürpınar ilçesi Yaramış Mahallesi’ne bağlı Fevzibey mezrasını suya kavuşturdu.Hizmet programı çerçevesinde birçok yerleşim birimine yeni su hattı çekme çalışmalarını sürdüren VASKİ, bir yerleşim alanını daha suyla buluşturdu.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) yıllardır su sorunu yaşayan Gürpınar ilçesi Yaramış Mahallesi’ne bağlı Fevzibey mezrasını suya kavuşturdu.
Hizmet programı çerçevesinde birçok yerleşim birimine yeni su hattı çekme çalışmalarını sürdüren VASKİ, bir yerleşim alanını daha suyla buluşturdu. Çalışmalar kapsamında ekipler yıllardır susuzluk çeken Gürpınar ilçesi Yaramış Mahallesi’ne bağlı Fevzibey mezrasında etüt çalışması yaptı. Yapılan yoğun çalışmaların ardından mezraya yeni bir su hattı çekildi.
Yıllardır müracaatlarına rağmen kendilerine su hattı çekilmediğini anlatan mezra sakinleri, “Mezramızda su olmadığı için bizler ve hayvanlarımız uzun zamandır büyük sıkıntı yaşıyorduk. Sağ olsunlar bu son başvurumuzla talebimiz yerine getirildi ve mezramıza zorluklara rağmen su hattı çekildi. Sularımız akmaya başladı. Bu hizmetten dolayı VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” dediler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü Instagram'ın zengin çocukları interneti ikiye böldü
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

Aydınlılara koruk suyu ile şifa dağıtıyor

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

46 yaşındaki müdür yardımcısı odasında hayatını kaybetti

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Dijital Tarım Pazarı eğitimleri sürüyor

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Kayseri'de müdür yardımcısı görev yaptığı okulda ölü bulundu

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Vali Çelik: "Kurallara önce biz uyacağız"

Van Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:11
Sabah
04:53
Öğle
12:18
İkindi
16:10
Akşam
19:33
Yatsı
21:08

Van Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Ferhat Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Van Eczanesi
Ipekyolu
Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bölgenin en büyük ‘Millet Bahçesi’nin proje startı verildi

Bölgenin en büyük ‘Millet Bahçesi’nin proje startı verildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kızılay deprem bölgesinde

Kızılay deprem bölgesinde

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

Çatak Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.