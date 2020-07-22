Fevzibey mezrasında su sevinci

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) yıllardır su sorunu yaşayan Gürpınar ilçesi Yaramış Mahallesi’ne bağlı Fevzibey mezrasını suya kavuşturdu.

Hizmet programı çerçevesinde birçok yerleşim birimine yeni su hattı çekme çalışmalarını sürdüren VASKİ, bir yerleşim alanını daha suyla buluşturdu. Çalışmalar kapsamında ekipler yıllardır susuzluk çeken Gürpınar ilçesi Yaramış Mahallesi’ne bağlı Fevzibey mezrasında etüt çalışması yaptı. Yapılan yoğun çalışmaların ardından mezraya yeni bir su hattı çekildi.

Yıllardır müracaatlarına rağmen kendilerine su hattı çekilmediğini anlatan mezra sakinleri, “Mezramızda su olmadığı için bizler ve hayvanlarımız uzun zamandır büyük sıkıntı yaşıyorduk. Sağ olsunlar bu son başvurumuzla talebimiz yerine getirildi ve mezramıza zorluklara rağmen su hattı çekildi. Sularımız akmaya başladı. Bu hizmetten dolayı VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz” dediler.

