SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Feyenoord'da Oğuzhan Özyakup antrenmanlara katılmadı

Feyenoord'da Oğuzhan Özyakup antrenmanlara katılmadı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.02.2020 12:17 | Son Güncelleme

Feyenoord formasıyla ilk maçında gol atan Oğuzhan Özyakup'un yaşadığı sakatlık devam ediyor. 27 futbolcu hafta arası da antrenmanlara katılamadı.

Beşiktaş'tan sezonun ikinci yarısında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'un sakatlık problemi sürüyor. Feyenoord'un 13 Şubat'ta oynadığı Heerenveen maçında 10 dakika süre kalan Oğuzhan, Zwolle deplasmanında ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Teknik Direktör Advocaat, Oğuzhan'ı kas problemi nedeniyle Zwolle maçında riske etmediğini açıklarken, 27 yaşındaki futbolcu Salı günü yapılan son antrenmana da katılamadı. Feyenoord kulübünden yapılan açıklamada 18 Şubat Salı günü gerçekleşen antrenmana Oğuzhan'ın sakatlığı nedeniyle katılamadığı ve 27 yaşındaki futbolcunun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Oğuzhan'ın yaşadığı sakatlık probleminin nedenleri arasında Hollanda basınında hazır olmadığı ve uzun süredir fazla maç oynamaması gösterildi. Oğuzhan ise Feyenoord'a transfer olduktan sonra ilk antrenmanda bir süre sonra kaslarında ağrı ve yorgunluk belirtileri hissetiğini açıklamıştı. Oğuzhan Özyakup, Feyenoord formasıyla ligde 1 maçta 63 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

(FUTBOL ARENA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlarKaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlar
UEFA'dan flaş karar! Ceza geliyorUEFA'dan flaş karar! Ceza geliyor
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oğuzhan özyakup feyenoord Hollanda Zwolle advocaat

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Ünlü futbolcunun başı büyük belada

Ünlü futbolcunun başı büyük belada

Rakibinin penisini ısıran futbolcuya tarihi ceza

Rakibinin penisini ısıran futbolcuya tarihi ceza

Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler

Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi

Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Flaş Arda Turan açıklaması

Flaş Arda Turan açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feyenoord'da Oğuzhan Özyakup antrenmanlara katılmadı

Feyenoord'da Oğuzhan Özyakup krizi

Lionel Messi için ABD iddiası

İşte Messi'nin yeni adresi

UEFA'dan transferde usulsüzlük yapan kulüplere ceza

UEFA'dan flaş karar! Ceza geliyor

Tottenham 0 -1 Leipzig (Maç Sonucu) Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta gülen taraf Leipzig oldu

Tottenham 0 -1 Leipzig (Maç Sonucu) Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta gülen taraf Leipzig oldu

Real Madrid 2 - 2 Celta Vigo (Maç Sonucu) La Liga'nın lideri Real Madrid, Celta Vigo ile berabere kaldı

Real'e Celta çelmesi

Arda Turan'dan transfer cevabı

Arda Turan'dan transfer cevabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.