Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın

Beşiktaş, aktif futbol yaşantısını Feyenoord'da sürdüren ve sezonun sona ermesiyle beraber sözleşmesi sona erecek Leroy Fer'i kadrosuna katmaya çok yakın.

Hollanda basınında yer alan habere göre, Leroy Fer'in Rotterdam'daki kariyeri 1 sezon sürecek gibi duruyor. Orta saha oyuncusu, Feyenoord'dan ayrılmayı düşündüğünü ve Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam etmek istediğini bildirdi.

3 KATI MAAŞ ALACAK

Haberde, siyah beyazlıların Leroy Fer'e, 3 yıllık sözleşme önerdiği ve Hollandalı yıldızın şu anda Feyenoord'dan kazandığı miktarın 3 katını alacağını belirtildi. (Haberler)

