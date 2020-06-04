SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın

Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.06.2020 23:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Feyenoord'da forma giyen Leroy Fer ile anlaşmak üzere. Siyah beyazlıların Hollandalı futbolcuya Feyenoord'dan kazandığı miktarın 3 katını teklif edeceği iddia edildi.

Beşiktaş, aktif futbol yaşantısını Feyenoord'da sürdüren ve sezonun sona ermesiyle beraber sözleşmesi sona erecek Leroy Fer'i kadrosuna katmaya çok yakın.

Hollanda basınında yer alan habere göre, Leroy Fer'in Rotterdam'daki kariyeri 1 sezon sürecek gibi duruyor. Orta saha oyuncusu, Feyenoord'dan ayrılmayı düşündüğünü ve Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam etmek istediğini bildirdi.

3 KATI MAAŞ ALACAK

Haberde, siyah beyazlıların Leroy Fer'e, 3 yıllık sözleşme önerdiği ve Hollandalı yıldızın şu anda Feyenoord'dan kazandığı miktarın 3 katını alacağını belirtildi. (Haberler)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
Beşiktaş'tan Galatasaray'a şok cevap!Beşiktaş'tan Galatasaray'a şok cevap!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Ankara'da yüksek tansiyon! Vekillikleri düşürüldükten 5 dakika sonra...

Ankara'da yüksek tansiyon! Vekillikleri düşürüldükten 5 dakika sonra...

Süper Lig'de maçların saatleri değişti!

Süper Lig'de maçların saatleri değişti!

Eski Playboy yıldızı kulüp satın aldı!

Eski Playboy yıldızı kulüp satın aldı!

MHK'dan yeni kararlar! Artık maç günü...

MHK'dan yeni kararlar! Artık maç günü...

İşte Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi

İşte Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Beşiktaş ile Beko anlaştı! 42 milyon TL

Beşiktaş ile Beko anlaştı! 42 milyon TL

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

En güzel Beşiktaş sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u andı

Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u andı

Beşiktaş'tan Galatasaray'a 1986-87 sezonu cevabı

Beşiktaş'tan Galatasaray'a şok cevap!

Beşiktaş'tan borç açıklaması

Beşiktaş borç açıkladı

Beşiktaş'tan Arda Turan'a ret!

Arda Turan transferinde olay gelişme!

Altınordulu Kerim Alıcı için Beşiktaş iddiası

Altınordulu Kerim için Beşiktaş iddiası

Beşiktaş, eski başkanlarından Mehmet Üstünkaya'yı andı

Beşiktaş'tan anma mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.