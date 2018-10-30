SPOR

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 30.10.2018 07:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den 2 gün önce ayrılmasına karşın Cocu'ya talip çıktı! Hollanda derbisinde Ajax'a farklı yenilen Feyenoord'da taraftarlar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yerine Fenerbahçe'deki görevine son verilen Phillip Cocu'yu istiyor.

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Hollanda Ligi'nde derbide Ajax'a 3-0 yenilen ve koltuğu sallanan Giovanni van Bronckhorst'un yerine Feyenoord taraftarı, Phillip Cocu'yu takımın başında görmek istediği yönünde paylaşımlara başladı.

Ligde PSV ve Ajax'ın oldukça gerisine düşen Feyenoord'da taraftarlar, takımda değişikliğe gidilmesini isterken sürpriz bir aday çıkarttılar.

İki sezon önce ligde şampiyon olan ancak son iki sezon istenileni veremeyen Feyenoord'da taraftarlar, Fenerbahçe'deki görevine son verilen Phillip Cocu ismini öne çıkarttı.

''COCU BOŞA ÇIKTI!''

Giovanni van Bronckhorst'un tartışıldığı dönemde bazı Feyenoord taraftarları ''Phillip Cocu boşa çıktı!'' paylaşımlarında bulundu ve Cocu'yu takımın başında görmek istediklerini belirtti.

Geçtiğimiz dönemlerde Dirk Kuyt ve Robin van Persie, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Feyenoord'a transfer olmuştu.

Öte yandan Feyenoord teknik direktörü van Bronckhorst, geçen hafta yaptığı açıklamada ''Umarım Cocu takımında kalır.'' sözlerini kullanmıştı.

(Sporx)

PARTNERUnvanını kaybetmeyi göze aldı, evlendi!Unvanını kaybetmeyi göze aldı, evlendi!
Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!
Lokomotiv Moskova Yenisey Krasnoyarsk'ı 3-0 yendiLokomotiv Moskova Yenisey Krasnoyarsk'ı 3-0 yendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Phillip Cocu feyenoord

En Çok Okunan Haberler

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Real Madrid, Julen Lopetegui'nin görevine son verildiğini açıkladı

Real Madrid, Julen Lopetegui'nin görevine son verildiğini açıkladı

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Daniel Correa Freitas evinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu!

Lokomotiv Moskova Yenisey Krasnoyarsk'ı 3-0 yendi

Lokomotiv Moskova Yenisey Krasnoyarsk'ı 3-0 yendi

Yunanistan Milli Takımı Michael Skibbe'nin görevine son verdi

Yunanistan Milli Takımı Michael Skibbe'nin görevine son verdi

Alex Telles'e çılgın teklif!

Alex Telles'e çılgın teklif!

Ajax Kasper Dolberg'in sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

Ajax Kasper Dolberg'in sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.