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Feza Gürsey Bilim Merkezi etkinliklerini parklara taşıdı

ANKARA HABERLERİ  | 22.07.2020 13:09 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Feza Gürsey Bilim Merkezi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bilim etkinliklerini parklara taşıdı.Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında da çocuklara bilimi sevdirecek yeni projeleri hayata geçiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Feza Gürsey Bilim Merkezi, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bilim etkinliklerini parklara taşıdı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında da çocuklara bilimi sevdirecek yeni projeleri hayata geçiriyor. Türkiye’nin ilk bilim merkezi olan Feza Gürsey Bilim Merkezi, “Her Hafta Bir Park” uygulaması ile bilimsel çalışmaları parklara taşıyor. Feza Gürsey Bilim Merkezi, Altınpark ve Dikmen Vadisi’nden sonra 25 Temmuz Cumartesi günü bilim etkinliğini Sincan Harikalar Diyarı’nda gerçekleştirecek.
Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte parklarda vakit geçirmeye başlayan çocukların boş vakitlerini bilimle geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor. “Bilim Parklarınızda” etkinliği ile çocuklarla buluşan Feza Gürsey Bilim Merkezi, çocukların bilime olan ilgisinin artması için hafta sonları park park dolaşıyor. Çocukları bilimsel deneylerle tanıştıran Feza Gürsey Bilim Merkezi uzman rehberleri, sıvı azot gösterisinden açısal momentuma, spiralin dönüşünden çizgi film gösterilerine kadar taşınabilir deney setleri kullanıyor. Açık havada sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen etkinlikte bilimin önemini eğlenerek öğrenen çocuklar, yapılan deneylere katılarak el becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. Üçüncüsü 25 Temmuz Cumartesi günü Sincan Harikalar Diyarı’nda yapılacak etkinlik, Başkent’in tüm prestij parklarında düzenlenmeye devam edecek.

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