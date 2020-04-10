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TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı açıkladı: Uefa liglerin oynanmasını istiyor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 10.04.2020 18:59 | Son Güncelleme

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, yaptığı açıklamalarla Süper Lig'in geleceğine ışık tuttu.

"KARARI GÖZDEN GEÇİRECEKLER"

Servet Yardımcı, "Zamanımızı evde geçiriyoruz. Zamanımız-hayatımız sadeleşti. Çocuklarla birlikteyiz, yeni bir düzen. Sonuçta bu zorunluluk. Bu günler de bitecek diye inanıyoruz. Normal hayatımıza dönmeyi ümit ediyoruz. UEFA, en son 1 Nisan'da, 55 federasyonun genel sekreteriyle bilgilendirme toplantısı yaptı. Biz de yönetim kurulu olarak bu kararları onayladık. Çalışma grupları kuruldu, bu gruplar gelişmeleri gün be gün takip ediyorlar. Belçika bir duyuru yapmıştı, liglerin tesciliyle ilgili. Fakat bu kararı 24 Nisan'a ötelediler. UEFA Yönetim Kurulu'nun 23 Nisan'daki durumuna göre kararı gözden geçirecekler." dedi.

"BÜTÜN LİGLER BU YAZ İÇİNDE BİTİRİLMELİ"

Yardımcı, "UEFA, liglerin oynanmasını istiyor. İnsan sağlığı çok önemli. UEFA, devletlerin vereceği kararlara göre hareket etmek zorunda. UEFA'nın istediği, tam bir dayanışma içinde tüm liglerin bitirilmesi. Her ligin farklı dinamiği var. Bazı liglerin 12 maçı, bazılarının bizdeki gibi 8 maçı var. Bazılarında da play-off sistemi. Dolayısıyla bütün liglerin bu yaz içerisinde bitirilmesini arzuluyor UEFA." ifadelerini kullandı.

"BİZİM TURNUVALARIMIZDA SİZLERE YER OLMAYABİLİR"

Yardımcı, "Liglerin kendi problemleri ve finansal konular da var. Gönül ister ki seyircili olsun ama seyircisiz bile olsa liglerin oynanması için çalışmalar yapılıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni etkileyeceği için UEFA, 'Siz ligleri oynatmadınız, sportif olarak sonuçları almadınız. Bizim turnuvalarda sizlere yer olmayabilir.' kararını verebilir. UEFA, kendi şampiyonalarının da bitirilmesini çok istiyor, arzuluyor. UEFA, maçların bitirilmesiyle ilgili format değişikliği dahil bütün alternatifleri değerlendiriyor." dedi.

YENİ SİSTEM

Yardımcı, "Futbolun şu ana kadar gördüğü en büyük kriz bu. Süreci çok yakın şekilde takip ediyoruz. Başta Spor Bakanımız ve Bilim Kurulunun verdiği kararlar doğrultusunda biz de karar alıyoruz, onların telkinleriyle. Bizim 8 maç gününe ihtiyacımız var. 2 tane de kupada ihtiyacımız var. 2 yarı final, 1 final. Büyük bir sıkıntımız gözükmüyor, Avrupa'daki en şanslı liglerden biriyiz. Bu gelişmeleri tekrardan ele alacağız, gelişmeleri paylaşacağız." açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.

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