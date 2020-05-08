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FGL hizmet ağına hava taşımacılığını da ekledi

İZMİR HABERLERİ  | 08.05.2020 15:24 | Son Güncelleme

Lojistik sektörünün önde gelen firmalarından Fırat Global Lojistik (FGL), faaliyet alanına hava yolu taşımacılığını da ekleyerek hizmet ağını genişletti.

Lojistik sektörünün önde gelen firmalarından Fırat Global Lojistik (FGL), faaliyet alanına hava yolu taşımacılığını da ekleyerek hizmet ağını genişletti. Merkezi İzmir’de bulunan Fırat Global Lojistik, kara ve deniz yolu ile verdiği taşımacılık hizmetini, eklediği hava yolu taşımacılığı ile pekiştirerek müşterilerine sorunsuz tedarik zinciri kurma imkanı sağlıyor.
Fırat Global Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Arda Fırat, uzman ekip, deneyim, güçlü teknoloji ve altyapı imkanlarıyla geleneksel nakliye anlayışını daha ileri seviyelere taşıdıklarını ve her geçen gün hizmet ağıyla birlikte büyüdüklerini söyledi. Faaliyete geçtiği günden bu yana yaptığı hamlelerle kısa sürede sektörün öncü firmaları arasında yer aldıklarını ve Türkiye ekonomisine güç kattıklarını belirten Arda Fırat, yurt içi ve yurt dışına yönelik taşımacılık faaliyetleriyle müşterilerinin çözüm ortağı olmayı başardıklarını belirtti. Orta Doğu’ya İran, Irak, Avrupa’ya İngiltere, Almanya ve Romanya merkezli hizmet sunduklarını kaydeden Fırat, kara ve deniz yolu ile müşterilerine sorunsuz tedarik zinciri sağlama imkanı verdiklerini vurguladı.
FGL Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Arda, lojistik sektörünün en önemli halkalarından birinin de hava yolu taşımacılığı olduğunu ifade ederek, firma olarak bu alanda da hizmet vermeye başladıklarını bildirdi. Hava yolu ile hızlı ve güvenli lojistik hizmeti verdiklerini dile getiren Arda Fırat şunları da söyledi:
"FGL benimsediği ilkeleriyle müşterilerine sorunsuz hizmet vermeyi hedeflemiş, hizmet sürecini, bir ihracatın, ticaretin ya da bir projenin planlama aşamasından sahadaki uygulama aşamasına kadarki dönemi kapsayacak şekilde öngörmüştür. Taşımacılığın yanı sıra gümrüklemeden depolamaya kadar sunduğumuz hizmet ağına eklediğimiz hava yolu taşımacılığı sayesinde müşterilerimize hızlı ve sorunsuz hizmet verebiliyoruz. Güçlü bir organizasyon yapısına sahip firmamız, ekonominin bel kemiğini oluşturan 8 ana sektörde dünya standartlarının üstünde lojistik hizmeti sunmanın gururunu yaşıyor."

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Aliaga
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Ege İlker Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
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