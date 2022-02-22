İSTANBUL (AA) - Tofaş'ta 2007 yılından beri üretilen, dünyanın pek çok ülkesine ihraç edildiği gibi Türkiye'deki hafif ticari araç pazarının en çok tercih edilen araçlarından biri olan Fiat Fiorino, yenilenerek satışa sunuldu.

Tofaş açıklamasına göre, Fiat Professional ailesinin kompakt üyesi yeni Fiorino, ön ızgarasına konumlandırılan yeni Fiat logosu ile daha modern ve dinamik bir görüntüye sahip oldu.

Yenilenen Fiat Fiorino'nun şık görünümü tamamlayan titanyum gri ayna kapakları ve tavan raylarının yanında, 16 inç alaşım jantlar ve aynı renkteki ön ızgara çerçevesi ile ön tampon koruması ilk bakışta göze çarpıyor. Fiorino'nun yine titanyum grisi yan koruma çıtaları ve arka tampon koruması ile şık görüntüsü pekişiyor. Kullanıcısına iç mekanında da konfor ve şıklık sunan Fiorino'nun kapı panellerinde koltuklarla uyumlu siyah kumaş, deri kumaş kenarları ve koltuklarda açık gri dikiş desenleri yer alıyor.

- Maksimum konfor, teknoloji ve ekonomi

Fiorino, 2,8 metreküpe varan sınıfının en iyi yükleme hacmiyle dikkati çekiyor. EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, yağmur sensörü, karanlık sensörünün haricinde elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, fonksiyonel deri direksiyon simidi ve vites topuzu, alüminyum alaşımlı jantlar gibi özelliklerle zengin bir donanım listesine sahip olan Fiorino, hem ekonomi hem konfor arayan ticaret erbaplarının ihtiyaçlarını karşılıyor. Fiorino, 7 inç dokunmatik tablet ekranı ve Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisiyle de öne çıkıyor.

Pop, Safeline ve Premio isimli üç farklı donanım seçeneği bulunan Fiorino Combi'nin "Safeline" versiyonunda 7 inç tablet ekran, "Premio" versiyonda ise 7 inç tablet ekran ile Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisi standart olarak satışa sunuluyor. 1,3 litrelik Multijet, 95 HP'lik dizel motorlu versiyonun haricinde 1,4 litrelik 77 HP'lik benzinli ve 1,4 litrelik benzinli ve fabrika çıkışlı LPG dönüşümlü versiyonla tercih edilebilen ve yenilerek Fiat showroomlarındaki yerini alan Fiorino'ya 208 bin 900 TL başlangıç fiyatıyla sahip olunabiliyor.

