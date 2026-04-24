FIBA Merkez Kurulu, 2026’nın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Toplantı, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu üyesi Spyros Capralos’un açılış konuşmasıyla başladı. 2030 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ve 2031 FIBA Basketbol Dünya Kupası ev sahipliklerinin verilmesinin yanı sıra aşağıdaki konular görüşüldü:

FIBA KADINLAR BASKETBOL DÜNYA KUPASI 2026

Merkez Kurulu’na, Wuhan (Çin), Lyon-Villeurbanne (Fransa), San Juan (Porto Riko) ve Istanbul’da düzenlenen dört eleme turnuvasının başarıyla uygulanmasına ilişkin raporlar sunuldu. Eylül ayında yapılacak Dünya Kupası hazırlıklarının durumu hakkında, salı günü yapılan kura çekimi dahil olmak üzere kapsamlı bir güncelleme paylaşıldı. Turnuvanın son hafta sonu için biletlerin yüzde 80’inden fazlası şimdiden satılmış durumda.

KADIN MİLLİ TAKIM TAKVİMİ 2027-2031

Merkez Kurulu, Turnuvalar Komisyonu’nun önerileri ve FIBA Bölgesel Ofisleri ile yapılan görüşmeler sonrasında 2027-2031 kadın milli takım takvimini onayladı. Geçen yıl belirlenen 2030 Dünya Kupası tarihlerine ek olarak, yeni takvim şu tarihleri içermektedir:

2030 Dünya Kupası Eleme Turnuvaları: 10-20 Mart 2030

2030 Dünya Kupası Ön Eleme Turnuvaları: 21-28 Ağustos 2028

Olimpiyat Eleme Turnuvaları: 6-16 Şubat 2028

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları Kadın Basketbol Turnuvası: 12-30 Temmuz 2028

Ayrıca Merkez Kurulu, 2029 yılında düzenlenecek dört kıta kupasının Haziran-Temmuz aylarında, FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2031’in ise Aralık ayında oynanmasını onayladı.

FIBA BASKETBOL DÜNYA KUPASI 2027

Eleme sürecinin ikinci dönemi mart ayında tüm bölgelerde başarıyla tamamlandı. Haziran-Temmuz aylarında oynanacak üçüncü dönem karşılaşmaları, ikinci tura yükselecek takımları belirleyecek. Merkez Kurulu, eleme sürecinin dördüncü döneminde oynanacak hazırlık karşılaşmalarının sayısını iki ile sınırlamayı kabul etti. Orta Doğu’daki mevcut durumla ilgili olarak, organizasyon komitesi tarafından kapsamlı bir rapor sunuldu. Turnuvaya 16 ay kala hazırlıkların planlandığı şekilde ilerlediği ve organizasyonun Katar’da güvenli ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilebileceğine dair güvenin sürdüğü belirtildi.

OLİMPİYAT OYUNLARI 2028

Merkez Kurulu’na, Los Angeles’ta düzenlenecek 2028 Olimpiyat Oyunları hazırlıkları hakkında, geçen şubat ayında yapılan ziyaret sonrası güncel durum sunuldu. Bu ziyaret sırasında Intuit Dome ve çevresindeki tesisler incelendi.

FIBA U17 DÜNYA KUPALARI

Merkez Kurulu, 27 Haziran - 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası ile 11-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Brno (Çekya)’da yapılacak FIBA 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası hazırlıkları hakkında bilgilendirildi. Her iki organizasyon da genç yaş kategorileri için geliştirilen çok yıllı ev sahipliği modeli kapsamında düzenlenmekte.

RESMİ BASKETBOL KURALLARI DEĞİŞİKLİKLERİ

Merkez Kurulu, antrenörler, oyuncular, hakemler ve uzman temsilcilerden oluşan FIBA Kurallar Danışma Grubu tarafından önerilen değişiklikleri onayladı. Yapılan değişikler şu şekilde:

"Video tekrar sistemi, bir faul sonrası çember ihlali veya topun çembere müdahale edilmesi durumlarının oyun sırasında her an incelenebilmesini ve son iki dakika içinde top oyuna sokulurken yapılan faullerin değerlendirilmesini kapsayacak şekilde genişletildi.

Sürekli hareket ve şut hareketi tanımı daha açık hale getirildi. Böylece oyuncuların faul alırken yapay şekilde şut hareketi içine girmeye çalıştığı durumların önüne geçilmesi amaçlandı.

Teknik fauller, niteliği ve ağırlığına göre iki farklı türde tanımlandı; bunlardan biri oyundan çıkarılmaya sayılacak, diğeri sayılmayacaktır.

Sportmenlik dışı faul yerine "oyunu bozucu faul" ve "ağır faul" kavramları getirildi.

Bu değişiklikler 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak ve ayrıntılı metin ilerleyen haftalarda yayımlanacaktır."

KULÜP ORGANİZASYONLARI

İspanya’nın Badalona kentinde düzenlenecek Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Dörtlü Finali için hazırlıklar hakkında bilgi verildi. Ayrıca, Buenos Aires’te oynanan ve Boca Juniors’un şampiyon olduğu BCL Amerika Dörtlü Finali, gençler için başlatılan organizasyon, Afrika Basketbol Ligi’nin 2026 sezonu ve Asya’daki FIBA organizasyonları hakkında güncellemeler paylaşıldı.

Merkez Kurulu, Avrupa’da kurulması planlanan yeni FIBA-NBA Ligi ile ilgili gelişmeleri de değerlendirdi.

Ayrıca kadın kulüp organizasyonlarında, Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) 2025-26 sezonunun Fenerbahçe Opet şampiyonluğuyla tamamlandığı, Kadınlar Avrupa Kupası’nı (EuroCup) ise Mersin’in kupayı kazandığı, Afrika ve Asya kadın liglerinin de büyümeye devam ettiği ifade edildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin önerisi doğrultusunda, Rusya ve Belaruslu sporcuların genç organizasyonlara katılımına yönelik kısıtlamaların kaldırılması sonrası, bu iki ülkeye Çin ve Malezya’da düzenlenecek 3x3 Gençler Uluslar Ligi’nde 21 yaş altı takımlarını kaydetmeleri için istisnai izin verildi.

Bununla birlikte, diğer tüm organizasyonlarda mevcut durumun korunmasına ve bu konunun Eylül 2026’daki bir sonraki toplantıya kadar yeniden değerlendirilmesine karar verildi.