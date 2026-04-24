PFDK’dan şampiyon Bursaspor’a ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor-Somaspor maçının ardından yeşil-beyazlı kulübe üç ayrı maddeden toplamda 446 bin TL para cezası verdi.

Cevdet Berker İşleyen

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğunu ilan ettiği Somaspor müsabakasının ardından Bursaspor’a disiplin kurulundan kötü haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan PFDK kararlarına göre, yeşil-beyazlı kulüp saha olayları ve usulsüzlükler nedeniyle ağır para cezalarıyla karşı karşıya kaldı.

İHLALLER VE CEZA DETAYLARI

Kurul, Bursaspor Kulübü’ne üç farklı başlık altında ceza kesti. İşte PFDK tarafından açıklanan o kararlar:
"Merdiven Boşlukları: Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması eyleminin aynı sezon içinde 13. kez tekrarlanması nedeniyle 211 bin TL,
Saha Olayları: Taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 110 bin TL,
Usulsüz Seyirci: Stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı ise 125 bin TL para cezası verilmesine hükmedildi."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
FIBA Merkez Kurulu, 2026’nın ilk toplantısını gerçekleştirdiFIBA Merkez Kurulu, 2026’nın ilk toplantısını gerçekleştirdi
Hakan Çalhanoğlu kararını verdi! İmza için tek şartı varHakan Çalhanoğlu kararını verdi! İmza için tek şartı var
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

Durdurulan araçtan servet fışkırdı! Külçe külçe altın ve döviz

Beşiktaş Alanyaspor'u farklı yenerek kupada yarı finale kaldı!

Podyumdan indi fırıncı oldu! Son hali şaşırttı

Yeni zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum

At ve eşek eti skandalında yine o şehir var

