PFDK’dan şampiyon Bursaspor’a ceza yağdı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğunu ilan ettiği Somaspor müsabakasının ardından Bursaspor’a disiplin kurulundan kötü haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan PFDK kararlarına göre, yeşil-beyazlı kulüp saha olayları ve usulsüzlükler nedeniyle ağır para cezalarıyla karşı karşıya kaldı.

İHLALLER VE CEZA DETAYLARI

Kurul, Bursaspor Kulübü’ne üç farklı başlık altında ceza kesti. İşte PFDK tarafından açıklanan o kararlar:

"Merdiven Boşlukları: Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması eyleminin aynı sezon içinde 13. kez tekrarlanması nedeniyle 211 bin TL,

Saha Olayları: Taraftarların neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 110 bin TL,

Usulsüz Seyirci: Stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı ise 125 bin TL para cezası verilmesine hükmedildi."