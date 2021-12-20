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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşamasında son hafta maçları yarın başlayacak

20.12.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk temsilcileri Galatasaray Nef ve TOFAŞ'ın son 16 turu vizesi aldığı organizasyonda Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka, son hafta karşılaşmalarında play-in'e kalma mücadelesi verecek

İZMİR (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi ilk grup aşamasında son hafta müsabakaları, yarın başlayacak.

Grup liderlerinin doğrudan son 16 turu grup aşamasına kalacağı, ikinci ve üçüncü ekiplerin ise son 16 için play-in müsabakaları oynayacağı organizasyonda, 6. ve son hafta mücadeleleri öncesinde A Grubu'nda Almanya'dan MHP Riesen, B ve C Grubu'nda İspanyol temsilcileri BAXI Manresa ile Unicaja, E Grubu'nda Galatasaray Nef, F Grubu'nda TOFAŞ son 16 vizesi almayı garantiledi.

Türk temsilcileri Galatasaray Nef ve TOFAŞ'ın dışında liderlik şansları kalmayan Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka, son hafta karşılaşmalarında play-in'e kalma mücadelesi verecek.

Organizasyonda ilk grup aşamasındaki son müsabakalar, iki maç dışında yarın ve 22 Aralık Çarşamba günü oynanacak. B ve E Grubu'ndaki birer karşılaşma ise 28 ve 29 Aralık'ta yapılacak.

Türk temsilcilerinin son hafta programları şöyle:

Yarın:

F Grubu: 21.00 Kalev-Cramo (Estonya)-TOFAŞ

H Grubu: 20.00 Beşiktaş Icrypex-EWE Baskets (Almanya)

22 Aralık Çarşamba:

B Grubu: 22.30 Arged BM Stal Ostrow Wielkopolski (Polonya)-Pınar Karşıyaka

E Grubu: 20.30 ERA Nymburk (Çekya)-Galatasaray Nef

G Grubu: 20.00 Darüşşafaka-U-BT Cluj Napoca (Romanya)

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