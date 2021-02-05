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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grup aşaması maç programı belirlendi

05.02.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grup aşaması maç programı belirlendi

İZMİR (AA) - Türkiye'den Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yoluna devam ettiği Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu gruplarında maç programı belli oldu.

Toplam 16 takımın dörderli 4 grupta mücadele edeceği organizasyonda müsabakalar 2 Mart Salı günü başlayıp, 7 Nisan Çarşamba günü tamamlanacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekiplerin 5-9 Mayıs tarihlerindeki 8'li Final'de mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde maç takvimi belirlendi.

Pınar Karşıyaka ile TOFAŞ'ın, İsrail'in Hapoel Unet-Credit Holon ve İtalya'nın Happy Casa Brindisi ekipleryle I Grubu'nda, Türk Telekom'un ise Fransa'dan SIG Strasbourg, Yunanistan'dan AEK ve Rusya'dan Nizhny Novgorod takımlarıyla K Grubu'nda karşılaşacağı organizasyonda Türk temsilcilerinin maç programları şöyle:

- I Grubu

3 Mart Çarşamba: Pınar Karşıyaka-TOFAŞ

9 Mart Salı: Happy Casa Birindisi-Pınar Karşıyaka

10 Mart Çarşamba: TOFAŞ-Hapoel Unet-Credit Holon

16 Mart Salı: Happy Casa Birindisi-TOFAŞ

17 Mart Çarşamba: Hapoel Unet-Credit Holon-Pınar Karşıyaka

23 Mart Salı: Pınar Karşıyaka-Hapoel Unet-Credit Holon

24 Mart Çarşamba: TOFAŞ-Happy Casa Birindisi

30 Mart Salı: TOFAŞ-Pınar Karşıyaka

6 Nisan Salı: Hapoel Unet-Credit Holon-TOFAŞ, Pınar Karşıyaka-Happy Casa Birindisi

- K Grubu:

2 Mart Salı: Türk Telekom-SIG Strasbourg

10 Mart Çarşamba: AEK-Türk Telekom

17 Mart Çarşamba: Türk Telekom-Nizhny Novgorod

24 Mart Çarşamba: Nizhny Novgorod-Türk Telekom

31 Mart Çarşamba: Türk Telekom-AEK

7 Nisan Çarşamba: SIG Strasbourg-Türk Telekom

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