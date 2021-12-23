FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 ve play-in turlarına kalanlar belli oldu

İZMİR (AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması 2 müsabaka dışında tamamlanırken, doğrudan son 16 turuna kalan ekiplerle play-in mücadelesi verecek takımlar belli oldu.
Grup liderlerinin doğrudan son 16 turu grup aşamasına kaldığı, ikinci ve üçüncü ekiplerin ise son 16 için play-in müsabakaları oynayacağı organizasyonda ilk grup aşaması B ve E Grubu'ndaki birer maç dışında tamamlandı.
Son 16 turu ve play-in oynayacakların netleştiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda BAXI Manresa (İspanya)-Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail) maçı 28 Aralık Salı günü, E Grubu'ndaki PAOK (Yunanistan)-Igokea (Bosna Hersek) müsabakası da 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Bu müsabakaların ardından play-in eşleşmeleri netleşecek.
Türk temsilcileri Galatasaray Nef ve TOFAŞ'ın doğrudan son 16 turuna kaldığı organizasyonda Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka, son 16 için play-in'de mücadele edecek.
Galatasaray Nef ve TOFAŞ'ın dışında, Almanya'dan MHP Riesen Ludwigsburg, İspanyol temsilcileri BAXI Manresa ile Unicaja, Litvanya'dan Rytas Vilnius, Macaristan'dan Falco Szombathely ve Romanya'dan U-BT Cluj Napoca adlarını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.
Bu takımların dışında aralarında Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka'nın da yer aldığı 16 ekip, son 16 turuna kalmak için play-in oynayacak. Play-in turu kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak.
- Son 16 turu
Dörderli 4 grubun yer alacağı son 16 turunda her gruptaki ikişer takım belli oldu. I Grubu'nda Galatasaray Nef ile MHP Riesen Ludwigsburg, J Grubu'nda TOFAŞ ile BAXI Manresa, K Grubu'nda Unicaja ile U-BT Cluj Napoca, L Grubu'nda Falco Szombathely ile Rytas Vilnius yer alacak.
Play-in'den gelecek 8 takımla son 16 turu mücadelesinde ilk maçlar 25 Ocak 2022'de oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırada yer alanlar çeyrek finale yükselecek.
- Play-in eşleşmeleri
Beşiktaş Icrypex'in İsrail'den Hapoel U-Net Holon'la eşleştiği play-in'de Darüşşafaka da son şampiyon İspanyol Hereda San Pablo Burgos'la karşılaşacak. Beşiktaş Icrypex rakibini elemesi halinde Galatasaray Nef'in yer aldığı I Grubu'nda, Darüşşafaka ise TOFAŞ'ın bulunduğu J Grubu'nda yer alacak.
Pınar Karşıyaka'nın rakibi ise 28 Aralık Salı günkü BAXI Manresa-Hapoel Bank Yahav Kudüs maçının ardından belli olacak. O müsabakayı BAXI Manresa'nın kazanması halinde Pınar Karşıyaka Ukrayna'dan Prometey'le aksi sonuçta ise İspanyol Lenovo Tenerife ile eşleşecek.
Play-in müsabakaları 4 Ocak 2022'de başlayacak.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz