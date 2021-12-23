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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 ve play-in turlarına kalanlar belli oldu

23.12.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk ekipleri Galatasaray Nef ve TOFAŞ'ın doğrudan son 16 turu vizesi aldığı organizasyonda Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka, son 16 için play-in oynayacak

İZMİR (AA) - FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşaması 2 müsabaka dışında tamamlanırken, doğrudan son 16 turuna kalan ekiplerle play-in mücadelesi verecek takımlar belli oldu.

Grup liderlerinin doğrudan son 16 turu grup aşamasına kaldığı, ikinci ve üçüncü ekiplerin ise son 16 için play-in müsabakaları oynayacağı organizasyonda ilk grup aşaması B ve E Grubu'ndaki birer maç dışında tamamlandı.

Son 16 turu ve play-in oynayacakların netleştiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda BAXI Manresa (İspanya)-Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail) maçı 28 Aralık Salı günü, E Grubu'ndaki PAOK (Yunanistan)-Igokea (Bosna Hersek) müsabakası da 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Bu müsabakaların ardından play-in eşleşmeleri netleşecek.

Türk temsilcileri Galatasaray Nef ve TOFAŞ'ın doğrudan son 16 turuna kaldığı organizasyonda Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka, son 16 için play-in'de mücadele edecek.

Galatasaray Nef ve TOFAŞ'ın dışında, Almanya'dan MHP Riesen Ludwigsburg, İspanyol temsilcileri BAXI Manresa ile Unicaja, Litvanya'dan Rytas Vilnius, Macaristan'dan Falco Szombathely ve Romanya'dan U-BT Cluj Napoca adlarını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.

Bu takımların dışında aralarında Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka'nın da yer aldığı 16 ekip, son 16 turuna kalmak için play-in oynayacak. Play-in turu kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacak.

- Son 16 turu

Dörderli 4 grubun yer alacağı son 16 turunda her gruptaki ikişer takım belli oldu. I Grubu'nda Galatasaray Nef ile MHP Riesen Ludwigsburg, J Grubu'nda TOFAŞ ile BAXI Manresa, K Grubu'nda Unicaja ile U-BT Cluj Napoca, L Grubu'nda Falco Szombathely ile Rytas Vilnius yer alacak.

Play-in'den gelecek 8 takımla son 16 turu mücadelesinde ilk maçlar 25 Ocak 2022'de oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırada yer alanlar çeyrek finale yükselecek.

- Play-in eşleşmeleri

Beşiktaş Icrypex'in İsrail'den Hapoel U-Net Holon'la eşleştiği play-in'de Darüşşafaka da son şampiyon İspanyol Hereda San Pablo Burgos'la karşılaşacak. Beşiktaş Icrypex rakibini elemesi halinde Galatasaray Nef'in yer aldığı I Grubu'nda, Darüşşafaka ise TOFAŞ'ın bulunduğu J Grubu'nda yer alacak.

Pınar Karşıyaka'nın rakibi ise 28 Aralık Salı günkü BAXI Manresa-Hapoel Bank Yahav Kudüs maçının ardından belli olacak. O müsabakayı BAXI Manresa'nın kazanması halinde Pınar Karşıyaka Ukrayna'dan Prometey'le aksi sonuçta ise İspanyol Lenovo Tenerife ile eşleşecek.

Play-in müsabakaları 4 Ocak 2022'de başlayacak.

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