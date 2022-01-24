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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi

24.01.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 16 turu ilk maçında TOFAŞ ile Darüşşafaka, Bursa'da karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında TOFAŞ, Darüşşafaka'yı konuk edecek.

Bursa'daki TOFAŞ Nilüfer Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, Tivibu'dan naklen yayımlanacak.

F Grubu'nda yer alan TOFAŞ, 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider olarak son 16 turuna kaldı. G Grubu'nda bulunan Darüşşafaka ise 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı ve play-in turuna kaldı. Bu turda son 2 sezonun şampiyonu Hereda San Pablo Burgos'u saf dışı bırakan yeşil-siyahlı takım, son 16'ya adını yazdırdı.

Son 16 turunda iki takım, İspanya'nın BAXI Manresa ve İtalya'nın Nutribullet Treviso ekipleriyle birlikte J Grubu'nda yer aldı. Grubun ilk maçı, TOFAŞ ile Darüşşafaka arasında yapılacak Türk derbisine sahne olacak.

TOFAŞ, ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında dün ağırladığı Darüşşafaka'yı 81-65 mağlup etmişti.

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