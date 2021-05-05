Fibabanka, "Görüntülü Bankacılık" hizmetini hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Fibabanka, evrak ve kurye trafiğine son vererek uzaktan müşteri olma imkanı sağlayan "Görüntülü Bankacılık" hizmetini devreye aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka, dijitalleşme vizyonu ve bankayı müşterilerin ayağına götürme anlayışı ile yeni ürün ve hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Fibabanka, müşteri olmak isteyenlere "Görüntülü Bankacılık" hizmeti ile bulundukları yerden müşteri olma ve tüm bankacılık işlemlerini uzaktan, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkanı sunuyor.

Fibabanka Mobil bankacılık uygulaması üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" adımını seçen müşteri adayları, "Görüntülü Bankacılık" hizmeti sayesinde hafta içi 09.00 ila 24.00 saatleri arasında müşteri temsilcisiyle görüntülü konuşarak evrak ve kurye trafiğine maruz kalmadan müşteri olabiliyor.

"Görüntülü Bankacılık" ile müşteri olanlar, Fibabanka'nın sektörde öne çıkan FibaFX ve Kiraz Hesap ürünlerinden de anında yararlanmaya başlayabiliyor. Müşteriler, FibaFX üzerinden döviz ve kıymetli maden alım satım işlemlerini 5 gün 24 saat çok avantajlı kurlarla ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirken, TL, USD, EUR, GBP, Altın (XAU) ve Gümüş (XAG) para birimlerinden açılabilen Kiraz Hesap ile de birikimlerini gecelik vadeli mevduatta, yüksek faiz oranlarıyla günden güne değerlendirebilecek. Ayrıca müşteriler, Fibabanka Mobil uygulaması üzerinden havale, EFT ve FAST işlemlerini ücretsiz ve kolayca yapabilecek.