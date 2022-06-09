Fibabanka ve İşbir Yatak iş birliğinde 50 bin liraya varan masrafsız kredi

İSTANBUL (AA) - Fibabanka, İşbir Yatak'tan yapılacak alışverişlerde 250 liradan 50 bin liraya kadar masrafsız, sigorta bedelsiz, 3 aydan 18 aya kadar vadeli kredi imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka, Türkiye'nin önde gelen markalarıyla iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Fibabanka, anlaşmalı mağazalar portföyüne yatak uzmanı İşbir Yatak'ı ekledi.

Bu kapsamda, İşbir Yatak'tan alışveriş yapmak isteyenlere özel olarak sunulan masrafsız ve sigorta bedelsiz kredi ile tüketicilere 3 aydan 18 aya varan taksitlerle alışveriş imkanı tanınıyor. İşbir Yatak mağazalarından tek bir SMS ile anında kredi limitini öğrenebilen müşteriler, hızlı ve yalın bir sürecin ardından 5 dakikada kredi kullanarak alışverişlerini tamamlayabiliyor.

250 lira ila 50 bin lira arası kullanım fırsatı sağlayan kredi için ISBIR yazıp Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarasını ve doğum tarihini 3422'ye göndermek yeterli oluyor.

- "Kullanıcılarımızın uygun vade fırsatlarıyla ihtiyaçlarını giderebilmelerini amaçladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İşbir Holding Üst Yöneticisi (CEO) Metin Gültepe, doğaya ve çevreye saygılı üretimle uykunun tüm süreçlerinde tüketici odaklı çözümler sunduklarını belirtti.

Müşterilerin beklenti ve isteklerine yanıt verebilmenin en büyük amaçları olduğunu aktaran Gültepe, "Yatak ve uyku konforu alanında geliştirdiğimiz yüksek teknolojili ürünler ile sektöre ilişkin pek çok yeniliği ilk uygulayan markalar arasında yer alıyoruz. Ürünlerimizin satış ve satış sonrası süreçlerinde de müşterilerimizin beklenti ve isteklerine titizlikle yaklaşıyoruz. Bu bağlamda hızlı, kolay ve güvenilir bankacılık çözümleri sunan Fibabanka ile yaptığımız iş birliği ile kullanıcılarımızın uygun vade fırsatlarıyla ihtiyaçlarını giderebilmelerini amaçladık." ifadelerini kullandı.

Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk ise şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en önemli markalarıyla iş birliği anlaşmalarımız sürüyor. Bu anlaşmaları imzalarken müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağımıza alıyor ve buna göre hareket ediyoruz. Fibabanka olarak, servis bankacılığı alt yapımız sayesinde müşterilerimize yarattığımız imkanlarla onların finansmana ihtiyaç duydukları her an bizi hatırlamalarını amaçlıyoruz. Türkiye’nin yatak sektöründe dünyaya açılan, tüketicilerin de tercih ettiği bir marka olan yatak uzmanı İşbir Yatak ile yaptığımız anlaşma sayesinde müşterilerimize masrafsız, sigorta bedelsiz, uygun vade fırsatlarıyla ihtiyaçlarını giderme imkanı sağlıyoruz."

