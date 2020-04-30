Fibabanka’da üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Fibabanka'da Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine İbrahim Toprak getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka, üst yönetimine yeni bir isim atadı.

Fibabanka'nın Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini bundan sonra İbrahim Toprak yürütecek.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan İbrahim Toprak, yine aynı üniversitede işletme bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında Akbank'ta Sabit Getirili Menkul Kıymetler bölümünde bankacılık hayatına başladıktan sonra 2020 yılına kadar Hazine Pazarlama, Türev Ürünler, Trading ve Aktif-Pasif Yönetimi bölümlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik faaliyetlerini üstlenen Toprak, son olarak Bilanço Yönetimi Müdürlüğü görevini yürütmekteydi.

