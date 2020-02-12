Fibabanka'dan 2019'da 212 milyon lira net kar

İSTANBUL (AA) - Fibabanka, geçen yıl 212 milyon TL net kar elde etti.

Fibabanka, 2019 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, banka, 2019 sonunda 250,1 milyon TL vergi öncesi kar elde etti. Aynı dönemde bankanın vergi sonrası net karı 212 milyon TL olarak gerçekleşti.

Fibabanka'nın 2019 sonu kredi portföy büyüklüğü net 15,6 milyar TL, kredilerin toplam aktifler içindeki payı ise yüzde 71 oldu. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 62'sini oluşturan müşteri mevduatı ise 13,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Mart 2019'da yurt içinde ihraç edilen 100 milyon TL ve Aralık 2019'da yurt dışında ihraç edilen 30 milyon Amerikan doları tutarında ilave ana sermaye özelliklerine sahip menkul kıymetler ile öz kaynak tabanını güçlendiren Fibabanka'nın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 19,55 oldu.

- "Başarılı bir yılı daha geride bıraktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, teknoloji odaklı, müşteri deneyimini önceliklendiren yaklaşımları ve tabana yayılma stratejileriyle başarılı bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti: