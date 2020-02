Fibabanka'dan 2019'da 212 milyon lira net kar

"Elde ettiğimiz operasyonel ve finansal performans sonucunda 2019 yılında da büyümemizi istikrarlı bir şekilde sürdürdük. Dijitalleşme, tabana yayılma ve ürün çeşitliliğini artırma hedeflerimiz doğrultusunda müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmanın yanı sıra mobil ve internet bankacılığı kanallarımızı müşterilerimizin beklentilerine cevap verecek şekilde yeniden tasarladık. 2020 yılında da aktif kalitesini, sürdürülebilir karlılığı ve verimliliği ön planda tutarak finansal istikrarımızı korumayı hedefliyoruz. Bunu yaparken yine dijital yatırımlar ön planda olacak. Amacımız, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her an ve her yerde yanlarında olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak. 'Anlarız hızla, çözeriz hızla' yaklaşımımız ve bankacılık hizmetlerini müşterilerinin ayağına götüren banka anlayışımızla, kanallarımıza sürekli yatırım yaparak farklılık yaratan çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz."