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  4. Fibabanka'dan 2019'da 212 milyon lira net kar

Fibabanka'dan 2019'da 212 milyon lira net kar

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.02.2020 12:42 | Son Güncelleme

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert: - "2020 yılında da aktif kalitesini, sürdürülebilir karlılığı ve verimliliği ön planda tutarak finansal istikrarımızı korumayı hedefliyoruz. Bunu yaparken yine dijital yatırımlar ön planda olacak"

İSTANBUL (AA) - Fibabanka, geçen yıl 212 milyon TL net kar elde etti.

Fibabanka, 2019 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, banka, 2019 sonunda 250,1 milyon TL vergi öncesi kar elde etti. Aynı dönemde bankanın vergi sonrası net karı 212 milyon TL olarak gerçekleşti.

Fibabanka'nın 2019 sonu kredi portföy büyüklüğü net 15,6 milyar TL, kredilerin toplam aktifler içindeki payı ise yüzde 71 oldu. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 62'sini oluşturan müşteri mevduatı ise 13,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Mart 2019'da yurt içinde ihraç edilen 100 milyon TL ve Aralık 2019'da yurt dışında ihraç edilen 30 milyon Amerikan doları tutarında ilave ana sermaye özelliklerine sahip menkul kıymetler ile öz kaynak tabanını güçlendiren Fibabanka'nın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 19,55 oldu.

- "Başarılı bir yılı daha geride bıraktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, teknoloji odaklı, müşteri deneyimini önceliklendiren yaklaşımları ve tabana yayılma stratejileriyle başarılı bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz operasyonel ve finansal performans sonucunda 2019 yılında da büyümemizi istikrarlı bir şekilde sürdürdük. Dijitalleşme, tabana yayılma ve ürün çeşitliliğini artırma hedeflerimiz doğrultusunda müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmanın yanı sıra mobil ve internet bankacılığı kanallarımızı müşterilerimizin beklentilerine cevap verecek şekilde yeniden tasarladık. 2020 yılında da aktif kalitesini, sürdürülebilir karlılığı ve verimliliği ön planda tutarak finansal istikrarımızı korumayı hedefliyoruz. Bunu yaparken yine dijital yatırımlar ön planda olacak. Amacımız, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her an ve her yerde yanlarında olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak. 'Anlarız hızla, çözeriz hızla' yaklaşımımız ve bankacılık hizmetlerini müşterilerinin ayağına götüren banka anlayışımızla, kanallarımıza sürekli yatırım yaparak farklılık yaratan çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz."

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fibabank Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert

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