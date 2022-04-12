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Fibabanka'dan Schafer mağazalarında geçerli 50 bin TL'ye varan masrafsız kredi

12.04.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fibabanka müşterisi olsun ya da olmasın herkese, masrafsız ve sigorta bedelsiz, 6 aydan 15 aya varan taksitlerle, 250 TL ile 50 bin TL arasında kredi imkanı sunulacak

İSTANBUL (AA) - Fibabanka, Schafer mağazalarında geçerli masrafsız ve sigorta bedelsiz 50 bin TL'ye varan kredi imkanı sunuyor.

Fibabanka'dan yapılan açıklamaya göre, banka, düğün sezonu öncesi toplu alışveriş yapmak isteyenler için küçük ev aletleri, mutfak aksesuarları, ev tekstili ve evlilik ürün gruplarında öne çıkan Schafer ile anlaşma yaptı.

Banka, Schafer'dan yapılacak alışverişlerde kendi müşterisi olsun ya da olmasın herkese, masrafsız ve sigorta bedelsiz, 6 aydan 15 aya varan taksitlerle, 250 TL ile 50 bin TL arasında kredi imkanı sağlıyor. Krediyi kullananlar 5 dakikada işlemlerini gerçekleştirerek, istedikleri ürüne sahip olabiliyor.

- "Düğün alışverişlerinde tüketicilere rahat bir nefes aldıracak"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, müşteri ihtiyaçlarını odaklarına alarak, yenilikçi vizyonları ve kaliteli hizmet anlayışlarıyla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Finansal ihtiyaçlara yerinde ve anında çözümler sunduklarını aktaran Ertürk, "(Schafer ile yapılan) Anlaşma sayesinde hem online hem de mağaza alışverişlerinde Fibabanka müşterisi olsun olmasın herkese masrafsız, sigorta bedelsiz, uygun vade fırsatlarıyla düğün alışverişlerinde kolaylık sağlıyoruz. 50 bin TL'ye varan kredi imkanının düğün alışverişlerinde tüketicilere rahat bir nefes aldıracağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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