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  4. Fidan öğretmen dekoltesini abartınca gündem oldu! Videoya düştüğü not dikkat çekti

Fidan öğretmen dekoltesini abartınca gündem oldu! Videoya düştüğü not dikkat çekti

01.12.2023 16:57 | Son Güncelleme:
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Mini eteği ile ders anlattığı görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından 'Mini etekli öğretmen' olarak tanınan ve bir KPSS kurumunda öğretmenlik yapan Fidan Atalay son videosu ile yeniden gündem oldu. Son olarak ders anlattığı sırada çekilen videolarından birini daha takipçileriyle paylaşan Fidan öğretmen videoya düştüğü notla da dikkat çekti.

Tercih ettiği cesur kıyafetlerle adından sıkça söz ettiren Fidan öğretmen son videosu ile sosyal medyayı salladı. KPSS için eğitim veren özel bir kurumda ders veren Fidan öğretmen dekoltesini abartınca gündem oldu.

Fidan öğretmen 1

Son olarak ders anlattığı sırada çekilen videolarından birini daha takipçileriyle paylaşan Fidan öğretmen videoya "Mantık sizi A'dan B'ye götürür. Fidan hoca her yere..." notunu düştü.

Fidan öğretmen 2

Göğüs dekolteli takım elbisesi ve videoya düştüğü notla dikkat çeken Fidan öğretmenin bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Fidan öğretmeninin bu videosu yorum yağmuruna tutuldu.

Fidan öğretmen 4

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KPSS fidan öğretmen sosyal medya
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