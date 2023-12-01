Fidan öğretmen dekoltesini abartınca gündem oldu! Videoya düştüğü not dikkat çekti

Tercih ettiği cesur kıyafetlerle adından sıkça söz ettiren Fidan öğretmen son videosu ile sosyal medyayı salladı. KPSS için eğitim veren özel bir kurumda ders veren Fidan öğretmen dekoltesini abartınca gündem oldu.

Son olarak ders anlattığı sırada çekilen videolarından birini daha takipçileriyle paylaşan Fidan öğretmen videoya "Mantık sizi A'dan B'ye götürür. Fidan hoca her yere..." notunu düştü.

Göğüs dekolteli takım elbisesi ve videoya düştüğü notla dikkat çeken Fidan öğretmenin bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Fidan öğretmeninin bu videosu yorum yağmuruna tutuldu.







