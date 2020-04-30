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Fidan üretiminde çalışan kadınlardan ‘Evde Kal’ çağrısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.04.2020 11:51 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Hisarcık Fidanlık Şefliğinde fidan üretiminde çalışan kadınlar ve görevli personel “ Geleceğe Nefes İçin Buradayız.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Hisarcık Fidanlık Şefliğinde fidan üretiminde çalışan kadınlar ve görevli personel “ Geleceğe Nefes İçin Buradayız. Geleceğe Nefes İçin Evde Kal Türkiye” çağrısı yaptı.
Hisarcık Fidanlık Şefliğinde Korona virüs (Covid 19) önlemleri alınarak kadınlar tarafından büyük emekle ara vermeden üretilen fidanlar, Türkiye’nin yeşile bürünmesine katkı sağlarken, aynı zamanda onların üretim çalışmalarına katılarak aile bütçelerine destek olmalarına da imkan sağlıyor.
Bölge Müdürü Hasan Keskin; Fidanlık çalışmalarında özellikle kadınlara istihdam imkanı sağlandığını belirterek; “Üretilen fidanlarımızın dikilmesi ile yeşil alanların artmasına katkı sağlayacağız. Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, yol ağaçlandırması ve daha bir çok alanda ihtiyaç duyulan fidanlarımız el emeği göz nuru ile üretiliyor. 400 bin adet çıplak köklü karaçam, 80 bin adet kaplı badem, 65 bin adet kaplı ceviz, 30 bin adet kaplı kestane, 25 bin adet torbalı ahlat, 5 bin adet torbalı alıç, 30 bin adet torbalı toros sediri, 10 bin adet torbalı ehrami karaçam, 55 bin adet torbalı karaçam olmak üzere 700 bin adet fidanı 2020 programımız dahilinde üretiyoruz. Emek ve gönül veren tüm personelimize teşekkür ediyor, bu zor günlerde önlemler alınarak yaptıkları çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

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