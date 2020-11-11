Fidanlar toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Yozgat’ta Erkoç Tepe mevkiinde yaklaşık 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Erkoç Tepe Mevkii’nde düzenlenen etkinlikte Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, il protokolü, öğrenciler, öğretmenler, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan fidanlar katılımcılar ile birlikte dikilerek can suyu verildi.

2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası bu sene Milli Ağaçlandırma Bayramı adı altında devam ettiriliyor. Ülke genelinde tüm illerde fidanlar toprakla buluşturulurken ilimizde de Erkoç Tepe Mevkii’nde 50 Bin fidan toprakla buluşturuldu. Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse’nin de katıldığı fidan dikim töreninde il protokolü de katılım sağladı. Öğretmenler ve öğrenciler birlikte fidanları toprakla buluştururken STK’lar ve derneklerde üyeleri ile birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Geleceğe Nefes Ol etkinliği kapsamında fidan dikimi etkinliğine katılan Vali Ziya Polat dikim etkinliği öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Polat,”Bugün 11 Kasım saat: 11.11 Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında tüm ülkemizde şuan fidan dikim etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Tüm dünyada belki de rekor bir fidan dikim töreni. Öncelikle bakanlığımıza bu projeyi başlattıkları için teşekkür ediyoruz. Bugün sadece bu bölgede 50 Bin fidanı toprakla buluşturacağız. 2020 yılında Yozgat’ımızda Bozok diyarımızda yaklaşık 1 Milyon 500 Bin fidanı toprakla buluşturduk. 2021 yılı programında da yine 1 milyon 500 Bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Geleceğe nefes olmak için ‘Haydi Yozgat’ dedik demeye de devam edeceğiz. Bu toprakları elimizden geldiğince imkanlarımız yettiğince fidanla buluşturmaya çalışacağız. Belediyemizin ve Orman İl Müdürlüğümüzün destekleri ile umarım daha yeşil daha yaşanabilir bir Yozgat için hep birlikte geleceğe nefes oluruz” ifadelerini kullandı.

