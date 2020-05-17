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Fidanlık şeflerine uygulamalı ORBİS ve arazi çalışmaları eğitimi

ERZURUM HABERLERİ  | 17.05.2020 09:58 | Son Güncelleme

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Erzurum Orman Fidanlık Müdürlüğüne yeni atanan fidanlık şeflerine eğitim semineri verildi.Seminere Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Fidanlık Müdürü Adem Bal, Fidanlık Müdür Yardımcısı Yunuz Agkuş ve fidanlık şefleri katıldı.

Fidanlık şeflerine uygulamalı ORBİS ve arazi çalışmaları eğitimi

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü Erzurum Orman Fidanlık Müdürlüğüne yeni atanan fidanlık şeflerine eğitim semineri verildi.
Seminere Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Fidanlık Müdürü Adem Bal, Fidanlık Müdür Yardımcısı Yunuz Agkuş ve fidanlık şefleri katıldı. Bölge Müdürü Ayatay, görevlerine yeni başlayan şeflere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, "Arkadaşlar, bizler devletin emanet etmiş olduğu kaynakları yönetiyoruz. Devletimizin bir kuruşu bile heba olmayacak şekilde planlı çalışmamız gerekmektedir. İnsan kaynaklarını zamanında ve planlı bir şekilde yönetmemiz gerekmektedir. Fidanlıklarımızda programlarınızı gerçekleştireceğinize inanıyor ve başarılar diliyorum“ dedi.
Daha sonra şeflere uygulamalı eğitim verildi.

Fidanlık şeflerine uygulamalı ORBİS ve arazi çalışmaları eğitimi

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