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"Fide Üretim Modern Sera" projesine 2 milyon TL’lik hibe

BİLECİK HABERLERİ  | 19.08.2020 12:20 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye tarafından kurulan Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatif tarafından hazırlanan "Fide Üretim Modern Sera" projesi 2 milyon TL’lik hibe desteği almayı hak kazandı.Osmaneli Belediyesinin, Bilecik ilinin tüm sebze ve meyve fide üretimini karşılayacak modern iklimlendirme özellikli "Fide Üretim Modern Sera" projesi BEBKA tarafından onaylandı.

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye tarafından kurulan Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatif tarafından hazırlanan "Fide Üretim Modern Sera" projesi 2 milyon TL’lik hibe desteği almayı hak kazandı.
Osmaneli Belediyesinin, Bilecik ilinin tüm sebze ve meyve fide üretimini karşılayacak modern iklimlendirme özellikli "Fide Üretim Modern Sera" projesi BEBKA tarafından onaylandı. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifimiz ve belediyemizce hazırlanan kadın istihdamına yönelik ve ilimizin tüm fide ihtiyacını karşılayacak projemiz ilçemiz tarımına büyük katkı sağlarken, 25 kadın girişimcinin 250 kadın girişimci istihdam etmesini de sağlayacak. Hibeye esas tutarı 3 milyon 104 TL olan projemiz ilçemize ve kadın girişimcilere hayırlı olsun. Projemiz BEBKA projeleri arasında Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te ilk 4 proje arasına girerken,en fazla hibe alacak olan projede oldu" dedi.
Ayrıca Belediye Başkanı Münür Şahin, proje yöneticisi Abdullah Tetik, proje ekibinden Selin Pektaş ve Melek Sivri ile Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Mefaret Göbekçi ve yönetim kuruluna teşekkür etti.
Öte yandan projenin ortakları; Osmaneli Belediyesi, Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi, projenin iştirakçileri ise, Bilecik İŞKUR İl Müdürlüğü, Bilecik Tarım İl Müdürlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi oldu.

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