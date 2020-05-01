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Fideleri zarar görmesin diye pet şişelerle koruyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 01.05.2020 12:02 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bir çiftçi, tarlasına ektiği fidelerin etrafını, aşırı yağış ve doludan zarar görmemesi için hurdacılardan aldığı pet şişelerle koruyor.Üzümlüde çiftçilik yapan Ahmet Pekgöz, tarlasına ektiği sebze fidelerini hurdacılardan aldığı yaklaşık 250 adet 5 litrelik plastik şişelerle koruyor.

Fideleri zarar görmesin diye pet şişelerle koruyor

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bir çiftçi, tarlasına ektiği fidelerin etrafını, aşırı yağış ve doludan zarar görmemesi için hurdacılardan aldığı pet şişelerle koruyor.
Üzümlüde çiftçilik yapan Ahmet Pekgöz, tarlasına ektiği sebze fidelerini hurdacılardan aldığı yaklaşık 250 adet 5 litrelik plastik şişelerle koruyor. Çiftçi Pekgöz, her sene kendi ihtiyaçları kadar sebze yetiştirdiklerini söyledi. Pekgöz, "Her sene sağanak ve dolu yağıyor. Bundan dolayı ektiğimiz fideler zarar görüyordu. Önceki seneden beri aklımda böyle bir fikir vardı uyguluyorum. Yağmur, dolu yağdığında fidelerime herhangi bir zarar gelmiyor. Fideleri aşırı yağışlardan, doludan ve soğuklardan korumanın en basit yöntemi" dedi.

Fideleri zarar görmesin diye pet şişelerle koruyor

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Cayirli
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Refahiye
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