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Süper Lig'in en iyisi belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.09.2018 10:31 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü konsol oyunu FIFA'nın 2019 versiyonunda yer alan Süper Lig'de top koşturan futbolcuların oyun içerisindeki güçleri belli oldu.

İşte FIFA 19'da Süper Lig'in en iyi futbolcuları...

FIFA 19'da Süper Lig'in en iyi futbolcuları

1 / 50

GÖKHAN GÖNÜL - 76

GÖKHAN GÖNÜL - 76
2 / 50

ALPER POTUK - 76

ALPER POTUK - 76
3 / 50

JOSE SOSA - 76

JOSE SOSA - 76
4 / 50

GÖKHAN TÖRE - 76

GÖKHAN TÖRE - 76
5 / 50

HENRY ONYEKURU - 76

HENRY ONYEKURU - 76
6 / 50

TSHABALALA - 76

TSHABALALA - 76
7 / 50

MEHMET EKİCİ - 76

MEHMET EKİCİ - 76
8 / 50

BAKARY KONE - 76

BAKARY KONE - 76
9 / 50

TOLGAY ARSLAN - 76

TOLGAY ARSLAN - 76
10 / 50

MAICON - 76

MAICON - 76
11 / 50

TREZEGUET - 77

TREZEGUET - 77
12 / 50

VAGNER LOVE - 77

VAGNER LOVE - 77
13 / 50

DIEGO REYES - 77

DIEGO REYES - 77
14 / 50

ONUR KIVRAK - 77

ONUR KIVRAK - 77
15 / 50

MEHMET TOPAL - 77

MEHMET TOPAL - 77
16 / 50

ANDRE AYEW - 77

ANDRE AYEW - 77
17 / 50

EMRE AKBABA - 77

EMRE AKBABA - 77
18 / 50

CELSO BORGES - 77

CELSO BORGES - 77
19 / 50

OĞUZHAN ÖZYAKUP - 78

OĞUZHAN ÖZYAKUP - 78
20 / 50

GARRY RODRIGUES - 78

GARRY RODRIGUES - 78
21 / 50

ISLAM SLIMANI - 78

ISLAM SLIMANI - 78
22 / 50

ELJERO ELIA - 78

ELJERO ELIA - 78
23 / 50

ATIBA HUTCHINSON - 78

ATIBA HUTCHINSON - 78
24 / 50

MIGUEL LOPES - 78

MIGUEL LOPES - 78
25 / 50

ROBERTO SOLDADO - 78

ROBERTO SOLDADO - 78
26 / 50

ALVARO NEGREDO - 78

ALVARO NEGREDO - 78
27 / 50

CARLOS KAMENI - 78

CARLOS KAMENI - 78
28 / 50

VOLKAN BABACAN - 78

VOLKAN BABACAN - 78
29 / 50

JEREMAIN LENS - 78

JEREMAIN LENS - 78
30 / 50

ARDA TURAN - 78

ARDA TURAN - 78
31 / 50

ADRIANO - 78

ADRIANO - 78
32 / 50

LORIS KARIUS - 79

LORIS KARIUS - 79
33 / 50

MARIANO - 79

MARIANO - 79
34 / 50

SOFIANE FEGHOULI - 79

SOFIANE FEGHOULI - 79
35 / 50

BURAK YILMAZ - 79

BURAK YILMAZ - 79
36 / 50

EMRE BELÖZOĞLU - 79

EMRE BELÖZOĞLU - 79
37 / 50

FERNANDO - 79

FERNANDO - 79
38 / 50

RYAN BABEL - 79

RYAN BABEL - 79
39 / 50

JURAJ KUCKA - 79

JURAJ KUCKA - 79
40 / 50

EMMANUEL ADEBAYOR - 79

EMMANUEL ADEBAYOR - 79
41 / 50

DOMAGOJ VIDA - 80

DOMAGOJ VIDA - 80
42 / 50

YOUNES BELHANDA - 80

YOUNES BELHANDA - 80
43 / 50

GARY MEDEL - 81 MATHIEU

GARY MEDEL - 81 MATHIEU
44 / 50

VALBUENA - 81

VALBUENA - 81
45 / 50

MARTIN SKRTEL - 81

MARTIN SKRTEL - 81
46 / 50

MAICON - 81

MAICON - 81
47 / 50

FERNANDO MUSLERA - 81

FERNANDO MUSLERA - 81
48 / 50

EDIN VISCA - 82

EDIN VISCA - 82
49 / 50

RICARDO QUARESMA - 84

RICARDO QUARESMA - 84
50 / 50

PEPE - 85

PEPE - 85
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