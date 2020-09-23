YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. “Fıfa 2020 turnuvası” başladı

“Fıfa 2020 turnuvası” başladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.09.2020 16:56 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliğinde düzenlenen “FIFA 2020 Turnuvası” başladı, yarışmacıların mücadelesi nefes kesti.“Spor Dostu Kent” anlayışından hareketle Türkiye’de önemli sportif faaliyetlerin merkezi konumuna gelen Gaziantep için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliğinde pandemi sürecinde örnek oluşturacak bir etkinliğe imza atılarak 455 kişinin kayıt yaptırdığı “FIFA 2020 Turnuvası” start verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliğinde düzenlenen “FIFA 2020 Turnuvası” başladı, yarışmacıların mücadelesi nefes kesti.
“Spor Dostu Kent” anlayışından hareketle Türkiye’de önemli sportif faaliyetlerin merkezi konumuna gelen Gaziantep için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliğinde pandemi sürecinde örnek oluşturacak bir etkinliğe imza atılarak 455 kişinin kayıt yaptırdığı “FIFA 2020 Turnuvası” start verdi. Eleme turlarının devam ettiği müsabakalarda ilk üç sıraya yerleşecek yarışmacılar, dizüstü bilgisayarla ödüllendirilecek. Dünyada etkisini sürdüren Korona virüs nedeniyle turnuva, salgına karşı alınan koruyucu ve önleyici tedbirlerle gerçekleştiriliyor.
“Yarışmacılar tedbirler eşliğinde gerçekleştirilen turnuvadan memnun”
“FIFA 2020 Turnuvası” için başvuruda bulunarak yarışmacılar arasında olmaya hak kazanan Ali Kızak, Gaziantep Üniversitesi’nde Beden Eğitimi bölümünde yüksek lisans yaptığını belirterek, “Salgın sürecine eğitimimize uzaktan devam ediyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği turnuvada önlemler ve hijyene dair her koşul yarışmacılar için uygun bir hale getirilmiş durumda. Salgın süresince uzak durduğumuz aktivitelerden sonra bu turnuva çok güzel oldu” dedi.
Sporla yakından ilgilenen ve yarışmada yer aldığından dolayı mutluluğunu dile getiren Barış Korkmaz, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne organize ettiği etkinlikten dolayı teşekkürlerini dile getirerek, “Sosyal mesafe, hijyen ve genel temizlik kuralları eksiksiz bir şekilde işletmede yerine getirilmiş. Bunun dışında maske kurallarına tamamıyla uyuluyor” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Romantik anlar! Baş başa kaldılar Romantik anlar! Baş başa kaldılar
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Kanaat önderi İzol’dan Afrika izlenimleri
Kanaat önderi İzol’dan Afrika izlenimleri
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret
AK Partili başkanlardan Vali Aktaş’a ziyaret

Gaziantep Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
04:52
Sabah
06:12
Öğle
12:28
İkindi
15:53
Akşam
18:34
Yatsı
19:48

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Can Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Defne Eczanesi
Sehitkamil
Güz Eczanesi
Sehitkamil
Koru Eczanesi
Sehitkamil
Mesut Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Asil Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
MHP Gaziantep’te ilk aşama tamam
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Opr. Dr. Gökhan Sever Yeniden Sani Konukoğlu Hastanesinde
Opr. Dr. Gökhan Sever Yeniden Sani Konukoğlu Hastanesinde
Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi
Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.