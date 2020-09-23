“Fıfa 2020 turnuvası” başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliğinde düzenlenen “FIFA 2020 Turnuvası” başladı, yarışmacıların mücadelesi nefes kesti.

“Spor Dostu Kent” anlayışından hareketle Türkiye’de önemli sportif faaliyetlerin merkezi konumuna gelen Gaziantep için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliğinde pandemi sürecinde örnek oluşturacak bir etkinliğe imza atılarak 455 kişinin kayıt yaptırdığı “FIFA 2020 Turnuvası” start verdi. Eleme turlarının devam ettiği müsabakalarda ilk üç sıraya yerleşecek yarışmacılar, dizüstü bilgisayarla ödüllendirilecek. Dünyada etkisini sürdüren Korona virüs nedeniyle turnuva, salgına karşı alınan koruyucu ve önleyici tedbirlerle gerçekleştiriliyor.

“Yarışmacılar tedbirler eşliğinde gerçekleştirilen turnuvadan memnun”

“FIFA 2020 Turnuvası” için başvuruda bulunarak yarışmacılar arasında olmaya hak kazanan Ali Kızak, Gaziantep Üniversitesi’nde Beden Eğitimi bölümünde yüksek lisans yaptığını belirterek, “Salgın sürecine eğitimimize uzaktan devam ediyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği turnuvada önlemler ve hijyene dair her koşul yarışmacılar için uygun bir hale getirilmiş durumda. Salgın süresince uzak durduğumuz aktivitelerden sonra bu turnuva çok güzel oldu” dedi.

Sporla yakından ilgilenen ve yarışmada yer aldığından dolayı mutluluğunu dile getiren Barış Korkmaz, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne organize ettiği etkinlikten dolayı teşekkürlerini dile getirerek, “Sosyal mesafe, hijyen ve genel temizlik kuralları eksiksiz bir şekilde işletmede yerine getirilmiş. Bunun dışında maske kurallarına tamamıyla uyuluyor” diye konuştu.

