FIFA, Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırdı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Kurulu'nun son toplantısında Balıkesirspor'un transfer yapabileceği kararının alındığı belirtildi.
Kararın, Türkiye Futbol Federasyonuna tebliğ edildiği aktarılan açıklamada, "Kulübümüzün transfer yasağı kalktı. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda bulunan futbolcu ve teknik adamların alacaklarına ilişkin transfere engel borçlarla ilgili görüşmeleri sürüyor, transfer tahtası açıldığında kamuoyuyla paylaşılacak" ifadeleri kullanıldı.
Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda bekleyen 8 dosyanın yer aldığını belirtti.
Dağlı, bu nedenden dolayı transfer tahtasının halen kapalı olduğunu ifade ederek, "Bunların 4'ü ile görüştük. Diğerleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Farklı farklı istekler ve beklentiler var. Hepsini çözmemiz halinde transfer tahtasını açtırabilirsek transfer yapacağız" diye konuştu.
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