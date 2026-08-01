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FIFA Başkanı Infantino, FFE planının iptal edildiğini açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, FIFA Forward Enterprise (FFE) projesinin hayata geçmeyeceğini duyurdu.

FIFA Başkanı Infantino, FFE planının iptal edildiğini açıkladı
Cevdet Berker İşleyen

FIFA, FIFA Forward Enterprise (FFE) projesini gündeme getirmiş, bağlı konfederasyonlar ise bu karara tepki göstermişti. Bunun yanı sıra UEFA da bu projenin gerçekleşmesi halinde FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacaklarını açıklamıştı. Gelen tepkilerin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino, projenin hayata geçirilmeyeceğini duyurdu.

Infantino, üye konfederasyonların çoğunluğunun desteğiyle futbolu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ancak FEE projesiyle ilgili görüş ayrılıkları olduğu için belirlenen hedeflere hizmet edemeyeceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
FIFA
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