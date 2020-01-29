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FIFA, Cüneyt Çakır'ı liste dışı bıraktı!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.01.2020 08:42 | Son Güncelleme

FIFA ve UEFA'nın tüm üst düzey organizasyonlarında yer alan Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası öncesi 'yaş' nedeniyle liste dışında kaldı.

Cüneyt Çakır, FIFA'nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakemler listesinde yer almadı. Çakır'ın liste dışı kalmasının performansından değil, yaş haddinden kaynaklandığı belirtildi. 43 yaşındaki tecrübeli hakem 2020 Avrupa Şampiyonası için UEFA tarafından verilen eğitimlere katılmaya ise devam ediyor.

FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'nda genç hakemlere şans vermek istediği ve bu nedenle Cüneyt Çakır'ın liste dışı bırakıldığı MHK cephesi tarafından dile getiriyor. Çakır, 2022 yılında 45 yaşında olacak.

(AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
cüneyt çakır fifa uefa 2022 dünya kupası

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