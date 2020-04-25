FIFA'dan Loris Karius açıklaması!

Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Loris Karius, geçtiğimiz günlerde Mart ayında ödenmemiş alacakları ile ilgili FIFA'ya başvurmuştu.
Konuyla ilgili bir FIFA sözcüsü açıklamalarda bulundu.
"Loris Karius'tan Beşiktaş kulübüne karşı bir hak talebinde bulunduğumuzu doğrulayabiliriz. Konu şu anda araştırılıyor ve dolayısıyla daha fazla yorum yapamıyoruz." dedi.
Alman kaleci antrenörü Uli Stein ise, "Karius, sosyal medya hesaplarında fotoğraf çekmenin ve paylaşmanın sahada olduğundan daha önemli olduğunu düşünüyor. Kendini kanıtlamak için iki mükemmel yıla daha ihtiyacı var." şeklinde konuştu.
26 yaşındaki Alman kalecinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Karius, takımı Liverpool'a geri dönecek ve Alisson Becker'in yedeği olacak.
Karius bu sezon forma giydiği 32 maçta kalesinde 46 gol görmüştü.
Galatasaray genç yıldız ile anlaşmaya vardı!
Galatasaray’a 50 milyon liralık dev kaynak
İtalya karıştı! Dava açılıyor...
Gay takım arkadaşım vardı
'Türkiye’nin en iyi hocası Beşiktaş’ta'
Pogba yarışına Inter de katıldı
Atakan Üner'in hedefi Avrupa
Ibrahimovic gerçeği ve Başakşehir iddiası
Lig iptali hem sevindirdi hem öfkelendirdi
Fenerbahçe'den transfer sürprizi
Flaş karar! Futbolcular maskeyle oynayacak...
Coutinho ameliyat edildi
Koronavirüs aşısının isminde şaşırtan Trabzonspor detayı
Neymar'ın annesi 31 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı!
Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması!
Sosa'dan Arjantin iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 1 yorum