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FIFA dünya sıralaması açıklandı (Haziran ayı)

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 14.06.2019 16:23 | Son Güncelleme

FIFA, Haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye 2 basamak yükseldi. İşte o liste...

FIFA dünya sıralaması açıklandı (Haziran ayı)

FIFA dünya sıralaması açıklandı (Haziran ayı)

25- Tunus / 1501

25- Tunus / 1501

24- Ukrayna / 1513

24- Ukrayna / 1513

23- Galler / 1514

23- Galler / 1514

22- Senegal / 1515

22- Senegal / 1515

21- Peru / 1516

21- Peru / 1516

20 - İran / 1518

20 - İran / 1518

19- Polonya / 1550

19- Polonya / 1550

18- Meksika / 1557

18- Meksika / 1557

17- İsveç / 1558

17- İsveç / 1558

16- Şili / 1561

16- Şili / 1561

14- Hollanda / 1569

14- Hollanda / 1569

14- İtalya / 1569

14- İtalya / 1569

13- Kolombiya / 1580

13- Kolombiya / 1580

11- Arjantin / 1582

11- Arjantin / 1582

11- Almanya / 1582

11- Almanya / 1582

10- Danimarka / 1589

10- Danimarka / 1589

9- İsviçre / 1605

9- İsviçre / 1605

8- Uruguay / 1615

8- Uruguay / 1615

7- İspanya / 1617

7- İspanya / 1617

6- Hırvatistan / 1625

6- Hırvatistan / 1625

5- Portekiz / 1631

5- Portekiz / 1631

4- İngiltere / 1652

4- İngiltere / 1652

3- Brezilya / 1681

3- Brezilya / 1681

2- Fransa / 1718

2- Fransa / 1718

1- Belçika / 1746

1- Belçika / 1746

37- TÜRKİYE / 1467 (A Milli Takımımız, sıralamada iki basamak yükseldi)

37- TÜRKİYE / 1467 (A Milli Takımımız, sıralamada iki basamak yükseldi)
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iran 20 tunus 25 sırada. inşallah şenol güneş ile yükselişe geçeriz. su anki sıralama utanç verici. sıralamada bile yokuz TÜRK futbolcuların burnu 5 karış havada transfer zamanı milyon dolarlar havada uçuşuyor.
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