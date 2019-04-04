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FIFA dünya sıralaması açıklandı (Nisan ayı)

FUTBOL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:32 | Son Güncelleme

FIFA, nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye 1 basamak yükseldi. İşte o liste...

FIFA dünya sıralaması açıklandı (Nisan ayı)

FIFA dünya sıralaması açıklandı (Nisan ayı)

25 - Romanya / 1496

25 - Romanya / 1496

24- ABD / 1506

24- ABD / 1506

23- Senegal / 1515

23- Senegal / 1515

21 - İran / 1516

21 - İran / 1516

21- Peru / 1516

21- Peru / 1516

20- Polonya / 1535

20- Polonya / 1535

19- Galler / 1539

19- Galler / 1539

18- Meksika / 1549

18- Meksika / 1549

17- İtalya / 1550

17- İtalya / 1550

16- Hollanda / 1554

16- Hollanda / 1554

15- Şili / 1559

15- Şili / 1559

14- İsveç / 1567

14- İsveç / 1567

13- Almanya / 1570

13- Almanya / 1570

12- Kolombiya / 1573

12- Kolombiya / 1573

11- Arjantin / 1580

11- Arjantin / 1580

10- Danimarka / 1586

10- Danimarka / 1586

9- İspanya / 1601

9- İspanya / 1601

8- İsviçre / 1604

8- İsviçre / 1604

7- Portekiz / 1607

7- Portekiz / 1607

6- Uruguay / 1613

6- Uruguay / 1613

5- Hırvatistan / 1621

5- Hırvatistan / 1621

4- İngiltere / 1647

4- İngiltere / 1647

3- Brezilya / 1676

3- Brezilya / 1676

2- Fransa / 1734

2- Fransa / 1734

1- Belçika / 1737

1- Belçika / 1737

39- TÜRKİYE / 1457

39- TÜRKİYE / 1457
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Anahtar Kelimeler:
fifa dünya sıralaması a milli takım

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