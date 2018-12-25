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FIFA'dan Türk kulübüne şoke eden ceza!

FUTBOL HABERLERİ  | 25.12.2018 17:27 | Son Güncelleme

FIFA'dan Gaziantepspor'a büyük şok! FIFA, Gaziantepspor'a eski kalecisi Zydrunas Karcemarskas'a olan borcundan dolayı -6 puan ve transfer yasağı cezası verildiğini açıkladı.

FIFA'dan Türk kulübüne şoke eden ceza!

TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor’a eski oyuncusu Zydrunas Karcemarskas'a olan borcundan dolayı FIFA’dan-6 puan silme cezası ve transfer yasağı getirildi. Gaziantepspor gerekli maddi kaynakları sağlayamazsa Amatör Lig’e düşürülmesi cezasını alabileceği belirtildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor Kulübü FIFA’dan -6 puan silme cezası ve amatör, alt yapı dahil olmak üzere transfer yasağı cezası aldıklarını açıkladı. Gaziantepspor’un FİFA dosyaları için gerekli kaynakları yaratamaması durumunda Amatör Lig’e düşme cezsasını da alabileceği belirtildi.

Gaziantepspor'dan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

Tüm kamuoyu biliyor ki; Gaziantepspor başkanlığı görevine başladığımda büyük bir enkaz devir aldım. Başkanlığım ile beraber sezon başı transfer yasağını kaldırmak ve transfer yasağı dosyalarını çözüme kavuşturmak için büyük uğraşlar verdik ancak; eski yönetimler tarafından maddi-manevi tüketilmiş, içi boşaltılmış, tüm gelirlerine el konulmuş olan Gaziantepspor’umuzun Profesyonel Liglerde kalabilmesi için 30’a yakın FIFA dosyası ile mücadelemizden maddi kaynak yaratamama nedeni ile sonuç alamadık.

Son olarak eski oyuncularımızdan Zydrunas Karcemarskas ile yaptığımız ön görüşmelerde olumlu yönde beyan bildirmiş ve Gaziantepspor’a yardımcı olacağını söylemiştir. Ancak daha sonra kimler tarafından aranıp oyuncunun fikri değiştirildi ise Kulübümüzün efsaneleri arasında yer alan Karcemarskas’ın erteleme ve taksitlendirme talebimizi kabul etmemesi nedeni ile FIFA Disiplin Kurulu tarafından -6 puan ceza ve ayrıca Amatör, Alt Yapı dâhil transfer yasağının Kulübümüze uygulandığını üzülerek belirtmek zorundayız.

Ayrıca Kulübümüz diğer FIFA Dosyaları için kaynak yaratılmaz, Futbolcu ve Kulüpler alacak görüşmelerinde erteleme taleplerimizi kabul edilmez ve olumlu sonuç alınamaz ise Amatör Lig’lere düşürülmesi cezası ile karşı karşıya kalacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Hasan ŞAHİN

Gaziantepspor Kulübü Başkanı

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantepspor fifa

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