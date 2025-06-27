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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken son 16 turunda eşleşmeler belli oldu. Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Salzburg ile karşılaştı ve 3-0 galip geldi. Bu sonuçla son 16 eşleşmeleri belli oldu ve milli yıldızlarımız Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya gelecek.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız...
Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 3. maçında Real Madrid, Salzburg’u 3-0 yendi. Lincoln Financial Field’da oynanan maçta eflatun-beyazlıların gollerini 40’ta Vinicius, 45+3’te Valverde ve 84’te Gonzalo attı. İlk 11’de sahaya çıkan Arda Güler, 67’de yerini Modric’e bıraktı. Bu galibiyetle Real Madrid, 7 puanla grubu lider tamamladı.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ KARŞI KARŞIYA

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H Grubu’nu birinci bitiren Real Madrid, Son 16 Turu’nda Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus ile eşleşti. G Grubu’ndaki son maçında Manchester City’e 5-2 yenilen Juventus, grubunu ikinci sırada tamamlamıştı. Arda Güler ile Kenan Yıldız’ı karşı karşıya getirecek maç, 1 Temmuz Salı günü TSİ 22.00’de oynanacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

Inter – Fluminense

Manchester City - Al Hilal

Palmeiras – Botafogo

Benfica – Chelsea

PSG - Inter Miami

Flamengo Bayern Münih

Real Madrid – Juventus

Borussia Dortmund - Monterrey

Canlı Skor

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Arda Güler son dakika Kenan Yıldız FIFA Kulüpler Dünya Kupası
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