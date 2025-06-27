FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 3. maçında Real Madrid, Salzburg’u 3-0 yendi. Lincoln Financial Field’da oynanan maçta eflatun-beyazlıların gollerini 40’ta Vinicius, 45+3’te Valverde ve 84’te Gonzalo attı. İlk 11’de sahaya çıkan Arda Güler, 67’de yerini Modric’e bıraktı. Bu galibiyetle Real Madrid, 7 puanla grubu lider tamamladı.
H Grubu’nu birinci bitiren Real Madrid, Son 16 Turu’nda Kenan Yıldız’ın formasını giydiği Juventus ile eşleşti. G Grubu’ndaki son maçında Manchester City’e 5-2 yenilen Juventus, grubunu ikinci sırada tamamlamıştı. Arda Güler ile Kenan Yıldız’ı karşı karşıya getirecek maç, 1 Temmuz Salı günü TSİ 22.00’de oynanacak.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:
Inter – Fluminense
Manchester City - Al Hilal
Palmeiras – Botafogo
Benfica – Chelsea
PSG - Inter Miami
Flamengo Bayern Münih
Real Madrid – Juventus
Borussia Dortmund - Monterrey
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