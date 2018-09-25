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FIFA yılın en iyileri ödül töreninde Mohamed Salah büyük şok yaşadı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.09.2018 20:52 | Son Güncelleme

Liverpool forması giyen Mohamed Salah, FIFA'nın düzenlediği ve yılın en iyilerine verilen 'The Best' ödül töreninde büyük bir şok yaşadı.

Salah, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın karşılığını alamadı.

FIFA yılın en iyileri ödül töreninde Mohamed Salah büyük şok yaşadı

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FIFA Futbol Ödülleri organizasyonu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi.

FIFA Futbol Ödülleri organizasyonu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi.
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Yılın en iyilerinin ödüllerine kavuştuğu törende, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah büyük şok yaşadı.

Yılın en iyilerinin ödüllerine kavuştuğu törende, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah büyük şok yaşadı.
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Yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nün sahibi olan ve 3 kişilik en iyi futbolcu adayları arasında yer alan Salah, buna rağmen yılın 11'ine seçilemedi.

Yılın en iyi golüne verilen Puskas Ödülü'nün sahibi olan ve 3 kişilik en iyi futbolcu adayları arasında yer alan Salah, buna rağmen yılın 11'ine seçilemedi.
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İşte FIFA'nın seçtiği yılın 11'i;

İşte FIFA'nın seçtiği yılın 11'i;
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Kaleci: David De Gea (Manchester United/İspanya)

Kaleci: David De Gea (Manchester United/İspanya)
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Dani Alves (PSG/Brezilya)

Dani Alves (PSG/Brezilya)
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Sergio Ramos (Real Madrid/İspanya)

Sergio Ramos (Real Madrid/İspanya)
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Raphael Varane (Real Madrid/Fransa)

Raphael Varane (Real Madrid/Fransa)
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Marcelo (Real Madrid/Brezilya)

Marcelo (Real Madrid/Brezilya)
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Eden Hazard (Chelsea/Belçika)

Eden Hazard (Chelsea/Belçika)
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Luka Modric (Real Madrid/Hırvatistan)

Luka Modric (Real Madrid/Hırvatistan)
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N'Golo Kante (Chelsea/Fransa)

N'Golo Kante (Chelsea/Fransa)
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Lionel Messi (Barcelona/Arjantin)

Lionel Messi (Barcelona/Arjantin)
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Cristiano Ronaldo (Real Madrid-Juventus/Portekiz)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid-Juventus/Portekiz)
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Kylian Mbappe (PSG/Fransa)

Kylian Mbappe (PSG/Fransa)
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Anahtar Kelimeler:
mohamed salah fifa liverpool

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