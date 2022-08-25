Fikir eş anlamlısı nedir? Fikir kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçedeki pek çok kelime gibi fikir kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçadaki "fikr" fiilinin mastar hâlidir. Fikir kelimesi, “düşündü, akıl yürüttü” anlamına gelen "fakara" kelimesinin çekimidir. Dilimize çok eski zamanlarda geçmiştir ve Türkçede fikir kelimesiyle eş anlamlı kelimeler de vardır. Fikir kelimesinin eş anlamı nedir?

Fikir ne demek?

Türk Dil Kurumuna göre fikir kelimesinin anlamı "düşünce, düşün" gibi olumlu kelimelerin yanı sıra "kuruntu" gibi olumsuz bir anlamı da vardır. Tek başına kullanılmasının yanı sıra "fikir almak, fikir yürütmek, fikir vermek, fikir danışmak" gibi kelime öbekleriyle de farklı anlamlarla kullanılıyor.

Fikrin eş anlamlısı olarak en bilinen sözcük Türkçe karşılığı olan düşünce sözcüğüdür. Osmanlı Türkçesinde daha fazla kullanılan mülahaza ve mütalaa sözcükleri de gösterilebilir. Ancak bu kelimelerin artık kullanıldığı söylenemez.

Bunun yanı sıra Latince kökenli ve pek çok Avrupa dilinde düşünce manasına gelen "ide" kelimesi de dilimizde yine fikir eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Bu iki sözcük daha çok felsefe alanında fikir eş anlamlısı olarak terimsel şekilde kullanılmaktadır. Fikir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde sıralayabiliriz:

Düşünce

Mülahaza

Mütalaa

İde

Fikrin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Herkes düşüncesini belirtmekte özgürdür ama günün sonunda ne yapacağımıza yine biz karar veririz.

Düşünceni anlıyorum, bir birey olduğun için aklından geçenlere saygı da duyuyorum ama bu konuda sana katılmam pek de mümkün gözükmüyor.

Platon, yaşadığımız dünyada bulunan her şeyin idealardan oluşan asıl dünyanın bir yansıması olduğunu savunan İdealar Kuramı’nın savunucusudur.

John Locke hiçbir insanın doğultan bir ideye sahip olamayacağını savunmuş bir İngiliz filozoftur.

Vakit geç oldu mülahazasıyla oturduğu yerden kalkıp evine doğru yürümeye başladı.

Bu mütalaalardan sonra aklımda bir fikir belirdi.



