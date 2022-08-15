Hak eş anlamlısı nedir? Hak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Hak, isim türünde bir kelimedir. Sıfat türünde karşılığı da bulunur. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde sıkça karşılaşılır. Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamda ve birleşik türde kelimeler üretebilir. Atasözleri ve deyimlerde de sıkça yer alır.

Hak kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu, hak kelimesi için isim ve sıfat türlerinde birden fazla tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen bazı örnek cümleler şunlardır:

Adalet

Örnek cümle: Haktan ayrılmamalı.

Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç.

Örnek cümle: "Üstelik adli tatil olduğu için hak sahipleri bekleşirler. (Burhan Felek)"

Dava veya iddiada gerçeğe uygunluk, doğruluk.

Örnek cümle: "Bu davada hak görmüyorum."

Verilmiş emekten doğan manevi yetki.

Örnek cümle: "Ana hakkı ödenmez."

Pay. Örnek kullanımlar: Makas hakkı, komşu hakkı…

Emek karşılığı ücret.

Sıfat olarak doğru ve gerçek anlamında kullanılır.

Örnek cümle:

"Karacaoğlan der ki sözüm haktır. (Karacaoğlan)

Hak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Hak eş anlamlısı olan kelimeler şunlardır: Adalet, kazanç, pay, doğruluk, yetki, doğru, gerçek. Bu kelimelerden her biri cümle içindeki kullanım şekillerine ve anlamlarına göre hak yerine geçebilir.

Hakkın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Hakkın eş anlamlısı ile kurulan bazı örnek cümleler, atasözleri ve deyimler şu şekildedir: