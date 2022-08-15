EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Hak eş anlamlısı nedir? Hak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Hak eş anlamlısı nedir? Hak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

13.08.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, kelime hazinesi bakımından çok zengin bir dildir. Farklı dillerden birçok kelimeyi sözcük dağarcığına eklemiştir. Her kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterir. Hak da bu özelliklere sahip bir kelimedir. Eş anlamlı kelimelerinden biri de adalettir.

Hak eş anlamlısı nedir? Hak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Hak, isim türünde bir kelimedir. Sıfat türünde karşılığı da bulunur. Halk arasındaki günlük kullanım dilinde sıkça karşılaşılır. Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamda ve birleşik türde kelimeler üretebilir. Atasözleri ve deyimlerde de sıkça yer alır.

Hak kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu, hak kelimesi için isim ve sıfat türlerinde birden fazla tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Adalet
    Örnek cümle: Haktan ayrılmamalı.

  • Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç.
    Örnek cümle: "Üstelik adli tatil olduğu için hak sahipleri bekleşirler. (Burhan Felek)"

  • Dava veya iddiada gerçeğe uygunluk, doğruluk.
    Örnek cümle: "Bu davada hak görmüyorum."

  • Verilmiş emekten doğan manevi yetki.
    Örnek cümle: "Ana hakkı ödenmez."

  • Pay. Örnek kullanımlar: Makas hakkı, komşu hakkı…

  • Emek karşılığı ücret.

  • Sıfat olarak doğru ve gerçek anlamında kullanılır.
    Örnek cümle:
    "Karacaoğlan der ki sözüm haktır. (Karacaoğlan)

Hak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Hak eş anlamlısı olan kelimeler şunlardır: Adalet, kazanç, pay, doğruluk, yetki, doğru, gerçek. Bu kelimelerden her biri cümle içindeki kullanım şekillerine ve anlamlarına göre hak yerine geçebilir.

Hakkın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Hakkın eş anlamlısı ile kurulan bazı örnek cümleler, atasözleri ve deyimler şu şekildedir:

  • O kadar yıldır burada çalışıyorsun. Hakkın neyse onu alacaksın tabii ki.
  • Üzerimde çok emeğin var. Senin hakkını ödeyemem ki.
  • Adalet keskin bir kılıçtır.
  • Ben onun hakkından gelirim.
  • Sana bu hakkı tanımak benim tercihimdi.
  • Öyle susup oturmak yok! Hakkınızı arayacaksınız.
  • Günahtır göz hakkıdır, iki dilim de ona verelim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
YKS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı?YKS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı?YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
adalet eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir hak anlamı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

2022 YKS tercih sonuçları açıklandı!

2022 YKS tercih sonuçları açıklandı!

YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri

YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri

YKS ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

YKS ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Paylaşımı olay oldu! “Bir erkeğin yapabileceği en kötü şey...”

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.