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’Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programında’ Girişimciler Prototip Üretmeye Başlıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.02.2020 08:48 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından organize edilen, KfW-Alman Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen, Erciyes Teknopark tarafından yürütülen, Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programında girişimciler kuluçka hizmetlerinden faydalanıp prototip oluşturma sürecine başlıyor.Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programı son aşaması ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.

’Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programında’ Girişimciler Prototip Üretmeye Başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından organize edilen, KfW-Alman Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen, Erciyes Teknopark tarafından yürütülen, Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programında girişimciler kuluçka hizmetlerinden faydalanıp prototip oluşturma sürecine başlıyor.
Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programı son aşaması ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi; "Aralık 2019 tarihinde başlayan Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi-Model Fabrika Projesi kapsamında Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından KfW-Alman Kalkınma Bankası aracılığı ile finanse edilmektedir. Programın amacı iş geliştirebilmeyi ve dolayısı ile girişimciliği desteklemektir. Programın ilk aşamasına katılan 200 girişimci arasından seçilen 50 kişi ön kuluçka programına katılmaya hak kazanmıştır. İkinci aşamada ise ön kuluçkaya seçilen 50 girişimciye Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi’nde bir ay boyunca alanında uzman isimler tarafından önemli eğitimler verilerek, birebir mentorluk sağlanacaktır. Bu ekiplere aynı zamanda Sera Kuluçka Merkezi’nde ücretsiz olarak ofis verilecektir. Girişimciliği desteklemek adına oldukça önem verdiğimiz Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programı sonunda ekosisteme önemli değer katacak başarılı şirketlerin doğacağına inancımız tamdır. Erciyes Teknopark olarak girişimciliği destekleyici ve özendirici çalışmalarımız farklı projelerle de devam edecektir.”

’Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programında’ Girişimciler Prototip Üretmeye Başlıyor

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