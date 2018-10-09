Fikret Orman'dan Cüneyt Çakır'a olay suçlama: Eyyamla bu işler yürümez

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı camianın gündemindeki konularla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi.

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu basın merkezinde genellikle lansman ve imza törenleriyle birarada oluyoruz. Ama bugün ise konumuz başka. Geldiğimiz bu noktada bazı gerçekleri ortaya koymamız gerek. Taraftarlarımız son dönemde 'Beşiktaş'a sahip çık' diye tezahüratlarda bulunuyor. İlk günden beri Beşiktaş'a sahip çıktık."

"İlk işimiz hep bu oldu. Beşiktaş ailesinin tamamı önce kendi işini iyi yapmalı. Bunu bir yere refere etmedik. Bazı maçlardan sonra ne olursa olsun bizim ilk etapta hakem hatalarına değil, kendimize bakmamız gerektiğini ifade ettim. Bursa'da üzerinde Beşiktaş forması olan bir kişiye saldırdılar, bu işin peşine düştük. Her yaptığımızı kamuoyunu önünde göstermeye gerek yok. Taraftar istiyor ki bu masaya elimizi vuralım. Bu görsel bir şeydir, bu şovdur. Ama biz bu konuda şovsal iş yapmadık.Taraftarımıza saldırdılar, en azından 'üzüldük' denmesini beklerdik. "