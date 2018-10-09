Fikret Orman'dan Cüneyt Çakır'a olay suçlama: Eyyamla bu işler yürümez

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı camianın gündemindeki konularla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi.
Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:
"Bu basın merkezinde genellikle lansman ve imza törenleriyle birarada oluyoruz. Ama bugün ise konumuz başka. Geldiğimiz bu noktada bazı gerçekleri ortaya koymamız gerek. Taraftarlarımız son dönemde 'Beşiktaş'a sahip çık' diye tezahüratlarda bulunuyor. İlk günden beri Beşiktaş'a sahip çıktık."
"İlk işimiz hep bu oldu. Beşiktaş ailesinin tamamı önce kendi işini iyi yapmalı. Bunu bir yere refere etmedik. Bazı maçlardan sonra ne olursa olsun bizim ilk etapta hakem hatalarına değil, kendimize bakmamız gerektiğini ifade ettim. Bursa'da üzerinde Beşiktaş forması olan bir kişiye saldırdılar, bu işin peşine düştük. Her yaptığımızı kamuoyunu önünde göstermeye gerek yok. Taraftar istiyor ki bu masaya elimizi vuralım. Bu görsel bir şeydir, bu şovdur. Ama biz bu konuda şovsal iş yapmadık.Taraftarımıza saldırdılar, en azından 'üzüldük' denmesini beklerdik. "
"Ben VAR sistemini eleştirmiyorum. Ben bu sistemi destekliyorum. Bir maçta 10 dakika arıza yaptı ne kadar gerekli olduğunu gördük. VAR sistemi iyi bir şey fakat Türkiye'de uygulaması rezalet! Dünya Kupası'nda %99.3 başarıya ulaşan sistem bizde neden başarılı olmuyor? Videoda hata yok, hatayı yapan insan. VAR değil, VAR'ı yöneten kişiler bizim aleyhimize kararlar veriliyor. VAR odasına hakemleri bıraktık, var mı? Var... Hakemlerin eğitiminde sıkıntı var. Bugüne kadar kasıt aramadığımı sürekli söyledim. İyi niyet aradığımı söyledim. 'Hakemlerimiz pırlanta gibi' diye söyledim. Artık iyi niyet aramıyorum. Kasıt görüyorum. "
"Beşiktaş 'pış pış' yaparak maçları yönetilecek bir kulüp değildir. Nerede oradaki Cüneyt Çakır, nerede buradaki Cüneyt Çakır, eyyamla bu işler düzelmez. Medel'in kırmızı kartı? Bunun kırmızı kart olmadığını dünyadaki herkes biliyor. Sonra ne oluyor? Özür dileriz? Özür dileriz ile geçmiyor.Kulüpler, federasyonların kulüpleri değildir. Kulüpler olduğu için TFF var. Her şeyimiz 2024'e tıkandı kaldı, 2.5 aydır TFF'de yönetim kurulu toplantısı yapılmadı. TFF'nin tek misyonu 2024 mü? Hiç mi bu kulüplerin sorunları yok. Çin'le ilgili o kadar yazı yazdık, birine cevap verilmedi."
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