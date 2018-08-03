SPOR

Fikret Orman'dan küfür açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.08.2018 11:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı ekibin internet sitesinden dün oynanan B36 Torshavn maçında edilen küfürlü tezahüratlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman'dan küfür açıklaması

UEFA Avrupa Ligi’nde B36 Torshavn maçı sırasında rakiplerine edilen küfürlü tezahüratlar nedeniyle Beşiktaş Başkanı Fikret Orman siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesine açıklama yaptı.

Küfürlü tezahüratları tasvip etmediklerini söyleyen Orman,"Türk futbol ailesinin tüm paydaşlarının ortak hedefi, futbolu güzelleştirmek ve sevdirmektir. Bu ortak hedef doğrultusunda ülke futbolunda yaşanan sorunları çözmenin tek yolu takımlarına gönül veren futbol sevdalılarının birlikte hareket etmesidir. Bu anlayışla Beşiktaşımızın dün akşam B36 Torshavn mücadelesi sırasında rakiplerimize yönelik tribünlerdeki kötü tezahüratı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Beşiktaş'ın büyük taraftarı, geleneklerinden gelen rakibe saygı ve adil rekabet duygusuyla tarihimizin her döneminde centilmenliğiyle Türk spor tarihine adını yazdırmıştır. Taraftarlarımızın bu sezon boyunca da kulübümüzün şanlı tarihine ve geleneklerine uygun şekilde, rakiplerimize saygı konusunda bundan sonraki mücadelelerde daha duyarlı davranacağına yürekten inanıyorum” açıklamasını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
fikret orman Spor Toto Süper Lig Beşiktaş B36 Torshavn

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