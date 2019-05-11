Fikret Orman yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübünde Fikret Orman yönetimi, idari ve mali yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra edildi. Siyah-beyazlı kulübün BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan idari ve mali genel kurulunda, yönetim kurulunun 2018 yılı faaliyetleri ibraya sunuldu.
Fikret Orman yönetiminin 1 Ocak-16 Eylül 2018 tarihlerindeki yönetim kurulu ile 16 Eylül-31 Aralık 2018 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulu, idari ve mali yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra edildi.
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