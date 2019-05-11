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Fikret Orman yönetimi ibra edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.05.2019 15:11 | Son Güncelleme

Fikret Orman yönetimi, idari ve mali yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra edildi.

Fikret Orman yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübünde Fikret Orman yönetimi, idari ve mali yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra edildi. Siyah-beyazlı kulübün BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan idari ve mali genel kurulunda, yönetim kurulunun 2018 yılı faaliyetleri ibraya sunuldu.

Fikret Orman yönetiminin 1 Ocak-16 Eylül 2018 tarihlerindeki yönetim kurulu ile 16 Eylül-31 Aralık 2018 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulu, idari ve mali yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fikret orman Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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