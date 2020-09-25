Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü "Fikri Mülkiyet Hakları farkındalık Eğitimi" verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in açılış konuşması ile başlayan "Fikri Mülkiyet Hakları Farkındalık Eğitimi" telekonferans sistemiyle gerçekleştirildi. Eğitim, hem üniversite akademisyenleri, hem de Millî Eğitim Bakanlığı personeli ve sanayi kuruluşları tarafından büyük ilgi gördü. Rektör Beydemir, eğitim öncesi yaptığı açılış konuşmasında, "Katılımınız, büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize değer katmıştır. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin, dışa bağımlılığın azaltılarak ekonomimizde Ar-Ge temelli büyümenin sağlanmasının amaçlandığı ve bilgi temelli bir toplumsal gelişimin hedeflendiği günümüz Türkiye’sinde fikri mülkiyet hakları konusu giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda özgünlüğün bir göstergesi olan eserler ve buluşlarla ilişkili tüm maddi ve manevi haklar, fikri mülkiyet hakları çatısı altında toplanmıştır. Buluşlar ve eserlere ait hakların korunması amacıyla patent, faydalı model, tasarım, marka gibi farklı uygulama ve koruma sürelerine tabi tescil süreçleri geçmişten günümüze ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmiş, böylece güncel ilgili ulusal/uluslararası mevzuat oluşturularak ihtiyaçlara cevap veren dinamik bir yapı oluşturulmuştur. Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından fikri mülkiyet haklarının tescil süreçlerine ait ulusal mevzuatın çerçevesi belirlenmiş ve bu çerçeve içerisinde 10 Ocak 2017 tarih ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ortaya çıkmıştır. Bugünkü eğitimimizin içeriğini oluşturan patent, faydalı model, tasarım ve çalışan buluşları başlıklarına ait hususların her biri Sınai Mülkiyet Kanunu’nun bölümlerini ve ilgili yönetmelikleri oluşturmaktadır. Eğitimimizin siz değerli katılımcılara fikri mülkiyet hakları hususunda genel bir bakış açısı sağlayarak konunun önemi ile ilgili farkındalık oluşturacağı düşüncesindeyim" dedi.