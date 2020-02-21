YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Filenin Akrepleri deplasman maçları öncesi avantaj peşinde

Filenin Akrepleri deplasman maçları öncesi avantaj peşinde

ANTALYA HABERLERİ  | 21.02.2020 12:03 | Son Güncelleme

Kadınlar Voleybol 1.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde play-off mücadelesi veren Antalyaspor Kadın Voleybol Takımı, normal sezonda iç sahadaki son maçına yarın çıkacak.
19 haftası geride kalan ligde 5’inci sırada bulunan Filenin Akrepleri, ilk 4 içinde yer alabilmek için mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı maçta Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü ile karşılaşacak.
Antalya Spor Salonu’nda sezonun son iç saha maçına çıkacak olan Berlin Döner Antalyaspor, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-2’lik skorla mağlup ettiği rakibini bir kez daha yenip, son iki haftada deplasmanda oynayacağı 2 maç öncesi avantaj yakalamak istiyor.
Filenin Akrepleri, Antalya Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak olan karşılaşmada taraftarının desteğini bekliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Son bakış! Duyan oraya akın etti Son bakış! Duyan oraya akın etti
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

Kuşadası’nda trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

İpekböcekçiliği Muğla’da hayat buluyor

İpekböcekçiliği Muğla’da hayat buluyor

Antalya Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
06:13
Sabah
07:33
Öğle
13:16
İkindi
16:20
Akşam
18:49
Yatsı
20:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Atlas Eczanesi
Muratpasa
Eliz Eczanesi
Muratpasa
Güllük Eczanesi
Muratpasa
Kale Eczanesi
Muratpasa
Pınar Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Burcu Alan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Antalya CHP’de Bayar dönemi

Centilmen futbolcu para ödülünü Mehmetçik Vakfına bağışladı

Centilmen futbolcu para ödülünü Mehmetçik Vakfına bağışladı

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.