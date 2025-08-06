SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Filenin Efeleri, Malatya'da Danimarka’yı konuk edecek

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki Danimarka müsabakasını Malatya'da oynayacak. Müsabaka öncesi 5 bin kişilik Malatya Orduzu Spor Salonu'nda tüm hazırlıklar tamamlandı.

Filenin Efeleri, Malatya'da Danimarka’yı konuk edecek
Berker İşleyen

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 13 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00’de Malatya’da Danimarka’yı konuk edecek. Mücadeleye ev sahipliği yapacak Malatya Orduzu Spor Salonu'nda müsabaka için tüm hazırlıklar tamamlandı. Malatya Voleybol İl Temsilcisi Furkan Salduz, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için 2025 yılının son ayağı olan Danimarka müsabakasına ev sahipliği yapacak olan sahada tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.

Sadece Malatya halkının değil, çevre illerden de maçı izlemek için vatandaşların geleceğini belirten Salduz, "Hem milli takımımız hem de Danimarka 11 Ağustos'ta Malatya'da olacak. Taraftarlar müsabakayı ücretsiz olarak takip edebilecekler. Salonun kapıları 15.00'te açılacak. Müsabakanın oynanacağı gün 2 bin adet forma ile birlikte salondaki 5 bin kişiye Türk bayrağı dağıtacağız. Danimarka tarafından kendi heyetlerinin dışında gelecek herhangi bir taraftar gurubu yok. Çevre illerden çok sayıda misafirimiz olacak. Daha önce Fenerbahçe- Galatasaray finaline ve Türkiye - Slovakya müsabakasına ev sahipliği yapmıştık. Bu üçüncü organizasyonumuz ve tüm taraftarlarımızı bu heyecan bekliyoruz" diye konuştu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlhan Palut: Bu sezon daha istikrarlı olmalıyızİlhan Palut: Bu sezon daha istikrarlı olmalıyız
Boluspor’dan 3 transfer birdenBoluspor’dan 3 transfer birden
Anahtar Kelimeler:
Voleybol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Binlerce yıllık şifa kaynağı: Kalp krizi riskini azaltıyor

Binlerce yıllık şifa kaynağı: Kalp krizi riskini azaltıyor

Kerem bu kez Galatasaray taraftarını kızdırdı! “Fotoğraflarını gösterdi” iddiası

Kerem bu kez Galatasaray taraftarını kızdırdı! “Fotoğraflarını gösterdi” iddiası

'Bu sene çok şahane! Türkiye'de yok ama burada...' Kilosunu 300 TL'ye satıyorlar

'Bu sene çok şahane! Türkiye'de yok ama burada...' Kilosunu 300 TL'ye satıyorlar

Derbide birbirlerine girmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'na kavgalı olduğu Mert Hakan'dan telefon...

Derbide birbirlerine girmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'na kavgalı olduğu Mert Hakan'dan telefon...

Avrupa maçı öncesi şok gelişme! Kadrodan çıkarıldı

Avrupa maçı öncesi şok gelişme! Kadrodan çıkarıldı

Süper Lig devi bir transferi daha bitirdi! Yıldız isim bugün İstanbul'da...

Süper Lig devi bir transferi daha bitirdi! Yıldız isim bugün İstanbul'da...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.